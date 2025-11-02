Арне Слот е доволен от успеха, феновете на Ливърпул “изпяха“ подкрепата си към него (ВИДЕО)

Вчера Ливърпул записа първата си победа във Висшата лига от 20 септември насам. Отборът, воден от Арне Слот, надви Астън Вила с 2:0 на „Анфийлд“. Головете бяха дело на Мохамед Салах и Райън Гравенберх, а по-важното за „червените“ сякаш беше стабилността в защита. Те запазиха първа суха мрежа от успеха над Бърнли с 1:0. Той беше преди месец и половина – на 14 септември.

Арне Слот: „Имахме и малко късмет“

Арне Слот, който беше на горещия стол при лошата форма от 6 загуби в 7 мача във всички турнири, остана доволен от видяното на терена. Той похвали своите футболисти, но и призна, че са имали късмет: „Разликата между отборите е малка във всеки мач. Днес съперникът удари гредата още в петата минута – не допуснахме гол от статично положение, което е добре, но имахме и малко късмет, нещо, което не се случваше напоследък. Вторият ни гол дойде след рикошет.

Слот: „Всички усетихме важността на този двубой“

Когато водиш с 1:0 или 2:0, е по-лесно – можеш да контролираш темпото и да задържаш топката. Но когато изоставаш, трябва да поемаш рискове и да си готов за контраатаки. Всички усетихме важността на този двубой – и играчите, и феновете. Показахме характер и заслужено спечелихме“, завърши мениджърът на мърсисайдци. За Ливърпул това може да се окаже изключително важна победа, тъй като победиха отбор на Астън Вила, който беше в сериозна форма – „виланите“ бяха в серия от 4 поредни победи преди мача срещу „червените“.

Феновете на Ливърпул не спираха да пеят името на Арне Слот

А феновете на „Анфийлд“ не пропуснаха да засвидетелстват подкрепата си към Арне Слот. През първото полувреме, още при резултат 0:0, те запяха името на нидерландския мениджър, като продължаваха и през втората част. Така те ясно “изпяха“ позицията си – пълно доверие към треньора. За Ливърпул следва още по-голямо изпитание. Мърсисайдци ще са домакини на Реал Мадрид в мач от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига на 4 ноември, вторник. В Турнира на богатите те са на десето място с 6 точки след 3 мача, а във Висшата лига са трети с 18 точки след 10 мача.

