Уникално! Падна един от най-значимите рекорди във Висшата лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш подобри рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига на Англия. Португалецът записа 21-вото си завършващо подаване при гостуването на Брайтън за гола на Патрик Доргу, с който "червените дяволи" откриха резултата в 33-тата минута.

Доргу скочи най-високо при центриране от корнер на Фернандеш и с глава вкара за 1:0. Той успя и да вкара гол в началото на второто полувреме, за да направи резултата 3:0. Фернандеш има възможност да увеличи още актива си, ако направи нова асистенция до края на двубоя с Брайтън.

В петък плеймейкърът на Манчестър Юнайтед бе определен за "Играч на сезона" във Висшата лига. Иначе "червените дяволи" завършват сезона на трета позиция, като по този начин се завръщат в Шампионска лига. През следващата кампания тимът ще бъде воден от Майкъл Карик, като амбициите са да се намесят в битката за титлата в Англия.

