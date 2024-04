В 97-а минута: Нападател от Ла Лига тръгна за "паненка", но завърши катастрофално (ВИДЕО)

Нападателят на Осасуна Анте Будимир застана зад бялата точка с мисълта да изпълни популярния удар "паненка". Той обаче реши и да забави движението си преди удара, за да види в каква посока ще тръгне вратарят на Валенсия Мамардашвили.

Стражът на "прилепите" изчака до последно и тръгна в свое дясно. Будимир обаче се разконцентрира от движението на вратаря и не успя да направи хубав удар. Хърватинът буквално подаде топката на стража Мамардашвили, който я улови и осигури трите точки на Валенсия.

Куриоз около 11-метров наказателен удар имаше и във Висшата лига, където играчи на Челси едва не се сбиха кой да бие дузпа (ВИДЕО). Комичният опит за "паненка" на Анте Будимир пък можете да видите във видеото по-долу:

97th minute of the game, a penalty to equal the score and he goes for a Panenka…pic.twitter.com/Hq5RTRyrk2