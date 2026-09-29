Напрежение в Манчестър Сити заради бъдещето на Ерлинг Холанд

Преди дни Манчестър Сити беше признат за виновен по 114 от 115 обвинения, повдигнати срещу клуба от Висшата лига, като възможните санкции варират от големи глоби и отнемане на точки до изключване от Висшата лига. "Гражданите" обжалват решението. Всички, свързани с клуба, сега очакват евентуалното наказание, като мнозина се страхуват от мисълта да играят в по-ниска дивизия. А един от големите проблеми може да се окаже позицията на суперзвездата Ерлинг Холанд.

Холанд може да напусне, ако Манчестър Сити изпадне

Изглежда, че Холанд няма намерение да играе футбол в дивизия, по-ниска от Висшата лига, въпреки че има договор до 2034 година. Според "Football Insider" както Арсенал, така и Реал Мадрид са установили контакт с представителите на играча, като според информациите норвежкият национал няма намерение да остане на "Етихад", за да помогне на отбора да се възстанови, в случай че изпадне. Твърди се, че Барселона също проявява интерес към 26-годишния играч.

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Според медиите на Острова нито Холанд, нито съотборниците му имат клауза за изпадане, включена в настоящите им договори, което дава на Сити известна степен на защита срещу масово напускане. "На стадион "Етихад" цари усещането, че е немислимо 26-годишният футболист да остане и да играе в Чемпиъншип, но клубът няма да приеме сделка на по-ниска цена", съобщи Пит О’Рурк от FI. Норвежецът, който печели около 500 000 паунда на седмица, е отбелязал 169 гола в 205 мача, откакто се присъедини от Борусия Дортмунд през 2022 година.

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