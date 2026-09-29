Войната в Иран::

Напрежение в Манчестър Сити заради бъдещето на Ерлинг Холанд

29 септември 2026, 12:15 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежение в Манчестър Сити заради бъдещето на Ерлинг Холанд

Преди дни Манчестър Сити беше признат за виновен по 114 от 115 обвинения, повдигнати срещу клуба от Висшата лига, като възможните санкции варират от големи глоби и отнемане на точки до изключване от Висшата лига. "Гражданите" обжалват решението. Всички, свързани с клуба, сега очакват евентуалното наказание, като мнозина се страхуват от мисълта да играят в по-ниска дивизия. А един от големите проблеми може да се окаже позицията на суперзвездата Ерлинг Холанд.

Холанд може да напусне, ако Манчестър Сити изпадне

Изглежда, че Холанд няма намерение да играе футбол в дивизия, по-ниска от Висшата лига, въпреки че има договор до 2034 година. Според "Football Insider" както Арсенал, така и Реал Мадрид са установили контакт с представителите на играча, като според информациите норвежкият национал няма намерение да остане на "Етихад", за да помогне на отбора да се възстанови, в случай че изпадне. Твърди се, че Барселона също проявява интерес към 26-годишния играч.

ОЩЕ: Ясно е при кои отбори могат да отидат трофеите на Манчестър Сити при подобно наказание

Ерлинг Холанд

Според медиите на Острова нито Холанд, нито съотборниците му имат клауза за изпадане, включена в настоящите им договори, което дава на Сити известна степен на защита срещу масово напускане. "На стадион "Етихад" цари усещането, че е немислимо 26-годишният футболист да остане и да играе в Чемпиъншип, но клубът няма да приеме сделка на по-ниска цена", съобщи Пит О’Рурк от FI. Норвежецът, който печели около 500 000 паунда на седмица, е отбелязал 169 гола в 205 мача, откакто се присъедини от Борусия Дортмунд през 2022 година.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Човекът, който промени футбола, без нито веднъж да е стъпвал на терена

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Сити Ерлинг Холанд
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес