Война по оста УЕФА - ФИФА! Готви ли се заговор срещу Инфантино? Скандалите от Световното може да му изядат главата

Президентът на УЕФА Александър Чеферин е пропуснал умишлено финала на Световното първенство по футбол 2026, за да покаже неодобрението си към ФИФА, твърдят британските медии. Отношенията между двете най-влиятелни футболни централи в света са обтегнати така или иначе, но сега явно навлизат в нова фаза, пише авторитетното издание The Independent. Скандалните решения на Инфантино преди и по време на Мондиал 2026 са вбесили Чеферин, а вече се говори и за потенциален заговор за сваляне на Инфантино от власт.

Чеферин умишлено не присъствал на финала на Мондиал 2026 като протест срещу Инфантино

Една от причините беше необяснимото решение на ФИФА да отмени червен картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун преди мач от Световното първенство срещу Белгия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от ръководителя на ФИФА Джани Инфантино да "преразгледа" изгонването му в предишния етап.

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Спорните решения на ФИФА, които вбесиха УЕФА

От УЕФА още тогава изразиха недоволството си, че Инфантино се е поддал на предполагаемия политически натиск от страна на домакина и нарече решението на дисциплинарната комисия на ФИФА "безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано" и че то "прекрачва червена линия".

Друг момент на напрежение, но по-скоро мълчаливо поднесено от страна на Европа, беше неглижирането от ФИФА на проблема със сомалийския съдия Омар Артан да влезе в САЩ, въпреки че отговаряше на всички условия и беше покрил нормативите. За да отговори, УЕФА назначи Артан да ръководи финала за Суперкупата на Европа следващия месец.

Третият проблем, който ядоса Чеферин беше, че ФИФА не гарантира едвакви права и задължение на Иран, каквито имат другите отбори, играещи в Съединените щати. Треньорът Амир Галенои заяви, че неговият отбор е бил „най-потиснатият“ на Световното първенство. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин каза, че е „танцувал щастлив танц“, когато Иран беше елиминиран.

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Четвърти казус се явиха някои от иновациите на ФИФА от Световното първенство, като например паузите за хидратация, ВАР-протокола за „сгрешена самоличност“, който доведе до изгонването на Бреел Емболо при загубата на Швейцария от Аржентина на четвъртфинала, или картоните за играчи, които си запушват устата, докато говорят с противник.

Чеферин също така разкритикува разширения турнир с 48 отбора преди началото му. Според него, толкова голям формат сваля нивото и принизява усилията на отборите. Президентът на УЕФА разкритикува и цените на билетите, като ги определи като неоправдано високи.

От своя страна, УЕФА заяви, че ще продължи да предлага две категории билети „предимно за феновете“ за Европейското първенство през 2028-а година в Обединеното кралство и Ирландия. Ясно е, че 40 процента от билетите ще бъдат на цена под 30 паунда (35 евро или 40 долара) или под 60 паунда. От Нион гарантират, че няма да има „динамично ценообразуване“.

Започва ли УЕФА сондажи за излъчването на нов президент на ФИФА?

Друг популярен британски вестник – „Дейли Телеграф“ дори стига по-далече, като казва, че очакванията са съвсем скоро УЕФА да започне сондажи за излъчването на нов президент на ФИФА, който да излезе срещу Джани Инфантино на следващия конгрес на световния футбол през 2027-а година.

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