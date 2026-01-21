"Всичко се обръща срещу нас": Гуардиола отправи спешен призив към играчите на Манчестър Сити

Наставникът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола очаквано остана разочарован от загубата от Бодьо/Глимт в Шампионска лига и сподели, че от началото на новата година "всичко започна да се обръща срещу нас". Специалистът до голяма степен визира липсващите играчи в отбора, които са 11 на брой и са от най-опитните футболисти на тима. Те не пътуваха за визитата в Норвегия поради контузии, болести, наказания.

Манчестър Сити е без 11 футболисти

На Сити не помогна и това, че Родри си изкара червен картон и остави отбора с човек по-малко. "От началото на новата година всичко започна да се обръща срещу нас в много, много неща. Знам колко добър отбор е Бодьо. Не ги подцених. Не знам много за тях, но те стигнаха до полуфинала на Лига Европа миналия сезон", заяви Пеп.

Призивът на Пеп: "Трябва да променим динамиката бързо"

"Пристигнахме без някои важни играчи, които придават стабилност на отбора. Те са малко крехки, както бяха и миналия сезон в определен период, но начинът, по който се бореха 10 срещу 11, много играчи направиха крачка напред. Трябва да се върнем - резултатите от 2025 г. насам не са добри, както в Премиър Лийг, така и днес."

"Но трябва да гледаме напред. Имаме четири дни за Уулвс и след Галатасарай, за да видим какво ще се случи", заяви още Пеп. А след това отправи и призив към футболистите на Ман Сити: "Трябва да променим динамиката бързо."

