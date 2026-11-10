Лоран Мекис за битката за Формула 1: Решението за Никола Цолов е в ръцете на Рейсинг Булс

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис категорично заяви, че решението кой ще застане редом до Арвид Линдбланд на стартовата решетка във Формула 1 принадлежи на екипа на Рейсинг Булс. Към момента фаворити за мястото са българския лъв Никола Цолов и досегашния пилот на тима Лиам Лоусън. Българинът бе спряган за основен претендент след впечатляващите шест победи през първата половина на сезона, но спад в карането му през втората половина на сезона и невероятното представяне на Лоусън породиха съмнения.

Шефът на Ред Бул похвали Лиам Лоусън в битката му с Никола Цолов за място в състава

„Решението за пилотите на Рейсинг Булс принадлежи на Рейсинг Булс. И доколкото, да, управляваме обща младежка програма, ние сме в уникалната позиция, при която, когато добрите пилоти излязат от Рейсинг Булс, очевидно имаме възможността да ги промотираме в Ред Бул Рейсинг, както направихме с Макс Верстапен и както направихме с Исак Хаджар. Но как стигаме до тази точка, зависи от тях по отношение на престоя във Формула 1.“

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„Що се отнася до Лиам, мога само да го поздравя за още един много силен уикенд. Той започна във фантастична серия... и със сигурност, от този момент нататък, всички виждаме, че когато се завърна в рейсинг Булс, той направи още една крачка напред на пистата. А това, което показа този уикенд, е перфектно представяне на това колко силно се представя в момента", каза още Мекис, цитиран от motorsport.

"Току-що прекарах три минути, опитвайки се да кажа, че това е решение на Рейсинг Булс. Няма да изразявам публично мнението си, така че то да се превърне в решение на Ред Бул. Не, това е решение на Рейсинг Булс. Те имат всички данни, много са опитни.“, завърши той.

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