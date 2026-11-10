Вижда се от Космоса: Петролен разлив с размерите на Малта се появи край Оман (ВИДЕО)

Петролният разлив край бреговете на Оман е видим от космоса, съобщават световните агенции. Според Ройтерс, разливът заема площ почти колкото Малта. Агенцията публикува сателитни снимки, показващи огромни петна от нефт във водите край Оман и ОАЕ.
Oil slick off the coast of Oman is visible from space — the spill covers an area almost as large as Malta Reuters has published satellite images showing huge oil slicks in the waters off Oman and the UAE. Experts estimate the spill covers 288 km². That's roughly the size of 40,000 football pitches, or almost three times the area of Paris or Barcelona. On 6 November, the slick was nearly half that size — 149 km². The source of the spill has yet to be identified.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
Експерти оценяват, че разливът заема 288 km². Това е приблизително размерът на 40 000 футболни игрища или почти три пъти площта на Париж или Барселона. На 6 ноември разливът беше почти двойно по-малък — 149 km². Източникът на разлива все още не е установен.
Предполага се, че петролният разлив е вследствие на ударите по танкери в Ормузкия пролив. Припомняме, че от март насам той е зона на военни действия, след като САЩ нанесоха серия от въздушни удари срещу Иран. Ескалацията доведе до блокирането на протока от Техеран, последвано от ответна обсада от страна на американските сили.