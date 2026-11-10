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Вижда се от Космоса: Петролен разлив с размерите на Малта се появи край Оман (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 20:10 часа 869 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вижда се от Космоса: Петролен разлив с размерите на Малта се появи край Оман (ВИДЕО)

Петролният разлив край бреговете на Оман е видим от космоса, съобщават световните агенции. Според Ройтерс, разливът заема площ почти колкото Малта. Агенцията публикува сателитни снимки, показващи огромни петна от нефт във водите край Оман и ОАЕ.

Експерти оценяват, че разливът заема 288 km². Това е приблизително размерът на 40 000 футболни игрища или почти три пъти площта на Париж или Барселона. На 6 ноември разливът беше почти двойно по-малък — 149 km². Източникът на разлива все още не е установен.

Предполага се, че петролният разлив е вследствие на ударите по танкери в Ормузкия пролив. Припомняме, че от март насам той е зона на военни действия, след като САЩ нанесоха серия от въздушни удари срещу Иран. Ескалацията доведе до блокирането на протока от Техеран, последвано от ответна обсада от страна на американските сили. 

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Петролен разлив Персийски залив Оман Ормузкия пролив Ормузки проток
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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