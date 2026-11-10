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Братя Николови превзеха Италия: Алекс и Мони оглавиха класациите в Суперлигата

10 ноември 2026, 19:52 часа 897 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Лубе
Братя Николови превзеха Италия: Алекс и Мони оглавиха класациите в Суперлигата

Братята Александър и Симеон Николови блестят с изявите си в италианската Суперлига. Волейболните ни таланти са сред лидерите в индивидуалните класации на шампионата след изиграването на първите пет кръга. Алекс Николов оглави класацията по средна резултатност сред водещите реализатори, а Мони е първи сред разпределите.

Феноменално представяне на братя Николови изведе Лубе до нов категоричен успех

От началото на сезона Александър има записани 98 точки, което прави средно по 5,76 на гейм. В класацията за общ брой реализирани точки българинът заема четвърто място. Брат му Симеон се отличи с представянето си в петия кръг. Той бе най-резултатният състезател на своя пост, след като реализира шест точки при убедителната победа на Кучине Лубе Чивитанова с 3:0 над Алианц Милано (25:18, 25:19, 25:14). Разпределителят си извоюва първото място в индивидуалната класация за кръга.

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Симеон Николов

Личните успехи на българските национали идват на фона на стрхотния сезон на клубния им отбор - Лубе Чивитанова. Италианският тим записа пета поредна победа от началото на сезона, след като се наложи категорично с 3:0 като гост на Милано. Към момента Лубе заема второто място в класирането с 15 точки от пет срещи, а лидер е Перуджа с 16 точки, но и с един изигран мач повече.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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