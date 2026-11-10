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Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на границата

10 ноември 2026, 21:12 часа 1031 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на границата

Бабата на Ива Михайлова е била задържана повече от 8 часа от властите на Република Северна Македония на граничния пункт "Делчево". Възрастната жена се е прибирала от България към Кочани. Отнет е мобилния й телефон, без да й бъде даден документ за това. На жената не е бил предоставен и достъп до адвокат по време на задържането. Иво Никодимов разговаря с Ива Михайлова по телефона, защото младата жена се лекува в болница.

Тази сутрин Илинка Кушовска, баба на Ива Михайлова се е прибирала със свои познати от Банско към Кочани. Свалена е от колата на граничния пункт "Делчево" в Република Северна Македония.

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"Днес сутринта, пътувайки от България към Македония, баба ми е била незаконно задържана на границата при "Делчево" от македонските служби. Тя е онкоболна и възрастна жена. Цял ден са я държали там само защото ми е баба и са я разпитвали за абсолютно всичко, свързано с мен", каза пред БНТ Ива Михайлова.

Ива твърди, че повече от 8 часа не са имали връзка с баба й, за да разберат какво се случва. "Първоначално не вдигаше телефона, а след това са го изключили. Не са ѝ дали дори право на адвокат. За целия ден са ѝ дали само едни солети за обяд. Това е брутална гавра с една възрастна жена", разказа тя.

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Ива добавя, че единият от адвокатите й е звънял във вътрешното министерство в Скопие, за да получи информация къде е възрастната жена. "Дори и на този въпрос не искаха да ни дадат отговор. След това вече не ни вдигаха телефона. Казвам, че е задържана незаконно, защото тя не е извършила никакво престъпление. Отделно са ѝ взели телефона за разследване и не са ѝ дали никакво обяснение, нито документ, удостоверяващ защо е била задържана. След което са я изпратили да се прибере сама, без транспорт и без телефон", обясни Михайлова. Приятели на семейството са отишли до границата, за да приберат бабата на Ива.

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баба Северна Македония Ива Михайлова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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