Заражда се нова звезда! Европейски гранд иска голям талант, който тръгва по стъпките на брат си

Германският гранд Борусия Дортмунд проявява сериозен интерес към брата на Джуд Белингъм - Джоб. Според Sky Germany шефовете на клуба Ларс Рикен и Себастиан Кел, както и старши треньорът Нико Ковач, са били на Острова в сряда, за да проведат разговор с 19-годишния полузащитник за трансфер през лятото. Англичанинът има договор със Съндърланд до 2028 година и ще коства между 25 и 30 милиона евро на "жълто-черните".

От медията твърдят, че кацането на делегацията на Дортмунд в Англия е сигурен знак, че клубът е в контакт със семейство Белингам, с което вече са в добри отношения, след като Джуд игра на "Сигнал Идуна Парк" в продължение на три години. Борусия не е единственият тим от Бундеслигата, който е насочил поглед към Джоб Белингам. Sky Germany също така пише, че РБ Лайпциг преследва подписа му, което изглежда ще бъде една от най-големите трансферни истории на лятото.

⚫️🟡 Borussia Dortmund head coach Niko Kovac, Sporting Director Sebastian Kehl and Director of Sport Lars Ricken all flew to England for negotiations over Jobe Bellingham. (RN)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jobe will cost around €25m, but Dortmund will face competition. pic.twitter.com/imSF6pPzus