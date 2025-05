Преди Ел Класико: Барселона получи добри новини за един от големите си проблеми

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик получи добри новини преди Ел Класико срещу Реал Мадрид от 35-ия кръг на Ла Лига. Защитниците на "блаугранас" Иниго Мартинес и Алехандро Балде ще са на линия за дербито, което ще се проведе на 11 май и е от ключово значение за определянето на шампиона в испанското първенство. Каталунският гранд е на върха със 79 точки, а "кралете" са с 4 по-малко на втората позиция.

Мартинес получи леко мускулно разтежение по време на полуфиналния сблъсък на Барса в Шампионската лига срещу Интер. Опитният бранител поиска да бъде заменен, след като почувства известен дискомфорт, и на негово място в игра се появи Роналд Араухо в 76-ата минута.

