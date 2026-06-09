Чудото на Мондиал 2026? 3 причини защо Турция може да шокира света!

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Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико чука на вратата. В дните преди големия форум зачестяват анализите за евентуалните изненади и издънки на Мондиал 2026. Според букмейкърите 7-те основни фаворита са Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аржентина, Португалия и Германия. Вероятността един от тях да триуфмира е огромна, но старата традиция повелява подобни турнири да бъдат съпътствани от приятни неочаквания събития.

В следващите редове ще прочетете защо съседка на България може да шокира света. Турция се котира като аутсайдер с коефициент над 80 за вдигане на трофея. Въпреки че се наложи да играят баражи, за да се класират, "лунните звезди" се смятат за най-добрия отбор в група D, където ще премерят сили със САЩ, с Парагвай и Австралия. Италианският селекционер Винченцо Монтела казва, че сега е „турчин в сърцето си“ и е създал отбор, който играе с висока преса и е много хитър. Неговата формация 4-2-3-1 може да извлече най-доброто от звездната му двойка - Арда Гюлер и Кенан Йълдиз, които са подкрепяни от опитния Хакан Чалханоолу.

А ето три логични прични защо южната ни съседка може да направи нещо значимо на Световното:

1. Турция притежава сплотен и обигран колектив

В тима няма скандали. Момчетата бяха изпратени подобаващо от феновете. Много от тях вече имат опит в турнирни мачове от Евро 2024 и са тактически гъвкави - ако се изправят срещу някой от големите отбори, биха могли да заложат на по-дефанзивна формация 5-4-1. На турнира на Стария континент възпитаниците на Монтела също се представиха достойно, като отпаднаха на 1/4-финал от Нидерландия.

More than 100 red vehicles escorted the Turkish national team across the Yavuz Sultan Selim Bridge as they headed to the airport for the 2026 World Cup 🇹🇷



© vanguardngrnews



pic.twitter.com/kmuaBGzpFW — Tansu Yegen (@TansuYegen) June 8, 2026

2. Арда Гюлер

Да, футболът е отборен спорт, но това момче е специално. През този сезон Арда Гюлер разви много своите качества. Под ръководството на Шаби Алонсо в Реал Мадрид плеймейкърът получи лидерска роля, която продължи при Арбеола. Забележително е подобрението в дефанзивен план, а другото Гюлер си го може. И го е показвал неведнъж.

🚨🚨| GOAL: WHAT A GOAL FROM ARDA GULER FROM HIS OWN HALF!!!



Real Madrid 4-1 Elchepic.twitter.com/pN7ylV8a6W — CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2026

3. Историята

За последно Турция игра на Световно преди 24 години. На Мондиал 2002 "лунните звезди" грабнаха бронзовите медали. На 1/2-финала те отстъпиха пред онзи магичен състав на Бразилия с минималното 0:1, но впоследствие победиха Южна Корея. Преди това "комшиите" са участвали едва през 1954-та. Тоест, Турция играе много рядко на Мондиал, но когато е на световната сцена, прави нещо значимо.

Истината е, че тимът на Монтела има и своите слабости. Отбраната им не е точно непробиваема и турците често разчитат прекалено много на своя вратар Уурджан Чакър. Високата защитна линия е ключова за начина, по който искат да играят, но тя може да бъде разкрита и те са уязвими при контраатаки.

Според мнозина анализатори им липсва доказан таран. Централният нападател на Порто Дениз Гюл, висок 193 см, има потенциал, но е спорно дали е готов за отговорна роля. Въпреки това аз твърдя, че е. Освен това крилото Керем Актюркоолу запълни празнината по възхитителен начин по време на квалификациите. В много добра форма се намира и един футболист, който вероятно ще е на скамейката - Джан Узун - футболист на Айнтрахт Франкфурт с 8 гола и 4 асистенции за 21 мача в Бундеслигата.

Макар букмейкърите да отписват Турция за титлата, южната ни съседка има три мощни коза за подвиг на Мондиал 2026 - тактически гъвкав и сплотен колектив под ръководството на Винченцо Монтела, феноменален лидер в лицето на Арда Гюлер и историческа традиция от 2002 г. Дали ще пренапишат историята, само времето ще покаже...

Автор: Джем Юмеров

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