Зидан отрязал Юнайтед заради езиковата бариера

Легендата на френския футбол Зинедин Зидан разкри, че е отказал да застане начело на Манчестър Юнайтед. Бившият наставник на Реал Мадрид сподели, че основната причина за това е фактът, че не говори свободно английски език, а това ще му пречи да върши работата си.

Зидан говори пред френското издание „Екип“ като сподели, че би искал един ден да води „червените дяволи“ за момента обаче това е невъзможно, тъй като не говори добре английски. Той бе категоричен, че за да върши ефективно работата си трябва да може да комуникира свободно с футболистите, служителите и ръководството.

Zinedine Zidane has explained why he won’t coach Manchester United. https://t.co/IgkNZbSS8w pic.twitter.com/ambBmzD0WA