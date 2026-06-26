Зрелищен дъжд от голове: Турция показа атомна атака, но други са печелившите

С много зрелищен мач един от сочените за възможна приятна изненада отбори на това световно първенство по футбол Турция си тръгна от шампионата. Хлабавата защита на съседите ни ги провали, но в крайна сметка те завоюваха първа победа на първенството, след 3:2 срещу САЩ. Така американците спечелиха група D с 6 точки, докато Австралия и Парагвай са на второ и трето място, с по 4 точки и много вероятно южноамериканците също да се класират за елиминационната фаза. Австралия и Парагвай логично си поделиха точките - 0:0.

Първото полувреме на мача между турците и американците предложи страхотен футбол и драма – защото Турция пак инкасира първа гол и то още в 3-тата минута, след корнер, с което затвърди впечатленията, че макар да има италиански треньор (Винченцо Монтела), то в защита нещата са много зле – Монтела все пак играеше като нападател и беше един от най-добрите в Серия А. Но този път, за разлика от предишните двубои, турците отговориха с голове – особено красиво беше второто им попадение, когато Арда Гюлер, който вкара първия гол за Турция в мача и на това световно, и Кенан Йълдъз развинтиха с двойно подаване американската защита и топката беше сервирана на празна врата на Оркун Кьокджю, който не пропусна.

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Второто полувреме обаче почна с изравнителен гол на САЩ – разписа се Себастиан Берхалтър със свиреп шут след лошо избита топка, а кълбото мина през куп играчи и турският вратар нямаше как да го види навреме – 2:2.

В 61-вата минута американците изпуснаха златен шанс – влезлият като резерва Кристиан Пулишич проби мълниеносно по лявото крило и стреля, но от малък ъгъл, като вратарят изби. Топката отиде в краката на съотборник на Пулишич и вратата зееше пред него, но той не успя да я насочи за трети гол. Две минути по-късно изстрел на Пулишич от движение срещна лявата греда – тези събития само затвърдиха картината на американска доминация през втората част, Турция не правеше нищо до този момент.

В крайна сметка последната четвърт на мача премина по-спокойно, макар че и двата отбора направиха някои по-интересни атаки. И когато всичко сочеше към равенство, Турция отмъкна победата - в 8-та минута на продължението на редовното време Арда Гюлер направи страхотна "мрежичка" на Пулишич, топката стигна на левия фланг и след опит за удар, отбит от американския вратар, топката стигна на метър от опразнената врата и Каан Айхан нямаше как да не вкара - 3:2.

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