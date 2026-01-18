Звезда на Милан олекнал с 500 бона, след като крадци щурмували хотелската му стая

Временният нападател на Милан - Никлас Фюлкруг е станал жертва на обир в хотелската стая, в която е настанен в Милано. Смята се, че крадците са откраднали часовници и бижута на стойност около 500 хиляди евро от хотелската стая. Те са успели да разбият сейфа в момент, в който германският футболист не е бил в хотела. 32-годишният нападател е подал сигнал за обира в събота.

Нападателят е при "росонерите" под наем от Уест Хем

📑 A. Gozzini in @Gazzetta_it this morning: Fullkrug fell victim to a theft worth almost half a million euros.



Let’s reconstruct what happened. Füllkrug kept jewelry, watches and personal belongings in the room’s safe. During a period when he was away, someone entered the room… pic.twitter.com/MmlXB6oXnD — Milan Posts (@MilanPosts) January 18, 2026

В момента тече разследване, което се прави на базата на записите от камерите в хотела и в околностите му. Фюлкруг се присъедини към Милан от Уест Хем под наем до края на сезона. Друга лоша новина за нападателя е несигурността около възможността да получи повиквателна за предстоящото Световното първенство през лятото. Той е преследван от контузии в последната година и половина.

