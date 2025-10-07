Звезда на Реал с емоционална изповед: Анчелоти ми помогна в много труден период

Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони - Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза. Бразилецът призна за огромни проблеми, които имал през миналия сезон и използва момента за пореден път да благодари на Карло Анчелоти и целия му щаб, че са му помогнали да мине през личните казуси, които имал.

Изповедта на Родриго

„Миналият сезон имах много, много труден период на лично ниво... Прекарах дълго време без да говоря с никого. Никой не знаеше през какво преминавам... Беше много труден период. Не бях добре нито физически, нито психически“.

„Това ми струваше много... Анчелоти ми помогна много - всеки ден виждаше, че не съм добре, че не съм годен за игра, че не мога да помогна на отбора“.

„Нямаше време за възстановяване, играехме на всеки три дни и тогава не можеш да спреш да решиш проблема. Анчелоти видя, че съм нормален човек и имам истински проблеми. Той разбра сложната ми ситуация“.

„Карло ми каза: „Просто стой спокойно тук, не си в състояние да играеш сега“. Благодарих му и помолих да играя, но той знаеше, че трябва да възстанови човека преди играча“.

„Беше много труден момент в живота ми... но сега преодолях всичко, добре съм. Винаги, когато мога, благодаря на Карлето, сина му Давид и треньорския щаб“.

„Всички ми помогнаха и, разбира се, семейството ми. Сега чувствам само радост, щастлив съм, много мотивиран да направя страхотен сезон“, сподели Родриго за AS.

Припомняме ви, че откакто Килиан Мбапе акостира в Реал Мадрид - за Родриго се смяташе, че ще остане още по-малко игрово време. В крайна сметка през изминалото лято имаше много спекулации и се очакваше той да бъде продаден на Арсенал.

