Реал Мадрид потопи "жълтата подводница" - Мбапе и Винисиус откраднаха шоуто на "Бернабеу"

Реал Мадрид записа рутинна победа над Виляреал в мач от 8-ия кръг на Ла лига. "Кралете" победиха с 3:1 на "Сантяго Бернабеу". Всички попадения в срещата паднаха през второто полувреме. Двете големи звезди на Шаби Алонсо бяха основните фигури под светлините на прожекторите и именно те отбелязаха головете. С тази победа Реал се завърна на върха в класирането в Испания. Виляреал пък оставя на третата позиция.

Реал Мадрид не остави шанс на 10 от Виляреал

Преди началото на срещата Килиан Мбапе получи наградата за най-добър футболист в Ла Лига за изминалия месец, а Арда Гюлер пък взе приза за най-добър млад футболист. Веднага след първия съдийски сигнал мадридчани се настаниха в противниковата половина и започнаха да обстрелват вратата на Арнау Тенас. В 22-а минута се откри най-чистата възможност за Реал до момента, когато удар на Чуамени прелетя на сантиметри от гредата. Натискът на домакините ставаше все по-силен, но отбраната на Виляреал успяваше да противодейства. Малко преди края на първата част една от редките атаки на гостите можеше да завърши с гол. Олувасей обаче не се ориентира добре и пропусна чиста възможност да открие резултата. Така двата тима се оттеглиха почивката при равенство 0:0.

Мбапе и Винисиус блеснаха през втората част

Второто полувреме започна изцяло по план за мадридчани. След центриране Килиан Мбапе отклони топката за Винисиус Жуниор, който шутира от малък ъгъл, а рикошет в крака на Санти Комесаня прати топката в мрежата на Тенас. В 56-ата минута Чуамени можеше да удвои аванса на "кралете", но изстрелът му не стигна до вратата. Това все пак се случи в 70 минута, когато Винисиус бе точен от дузпа за 2:0. Футболистите на "жълтата подводница" не се обезсърчиха от второто попадение и само три минути по-късно върнаха един гол. Жорж Микаутадзе остави шансовете на гостите живи.

Импулсът в редиците на гостите обаче не продължи дълго и те бяха наказани за трети път в срещата. Първо в 77-ата минута Сантиаго Моуриньо извърши нарушение, което му донесе втори жълт картон и Виляреал остана с човек по-малко на терена. Само четири минути след това Килиан Мбапе също записа името си в голмайсторската листа. Французинът осъществи двойно подаване с появилия се от пейката Браим Диас и заби деветия си гол от началото на сезона в Ла Лига. До края на мача не се стигна до други опасни ситуации и "кралете" се поздравиха с трите точки, които ги качиха на върха в класирането.

