03 октомври 2025, 18:50 часа 196 прочитания 0 коментара
Звездата на Испания отново се контузи и няма да мъчи защитата на България

По-рано днес националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте обяви състава си за предстоящите квалификационни мачове срещу България и Грузия, в третия и четвъртия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Селекцията му не е претърпяла съществени промени спрямо предни мачове, освен отпадането на контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави. Алваро Мората също отпада по треньорско решение.

Няколко часа по-късно стана ясно, че още едно звездно име ще отпадне от състава на Де ла Фуенте. От Барселона потвърдиха, че Ламин Ямал отново се е контузил и ще пропусне следващите няколко седмици заради травма. 18-годишната звезда се завърна от контузия миналата седмица срещу Реал Сосиедад, а също така взе участие срещу Пари Сен Жермен, но все още не се е отърсил от предишния си проблем и ще пропусне следващите 2-3 седмици. 

Ямал ще пропусне неделния мач срещу Севиля и също така ще отпадне от състава на Испания. Това означава, че той няма да е на линия срещу Грузия и България. Младият испанец вероятно ще пропусне и мачовете срещу Жирона в Ла Лига и Олимпиакос в Шампионската лига, но Барселона се надява той да е здрав за срещата с Реал Мадрид в Ел Класико на 26 октомври.

ОЩЕ: Александър Димитров върна Иван Турицов в националния, бранител на Левски е аут за Турция и Испания

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Барселона Национален отбор по футбол Испания отбор Луис де ла Фуенте Ламин Ямал
