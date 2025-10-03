Звездата на Испания отново се контузи и няма да мъчи защитата на България

По-рано днес националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте обяви състава си за предстоящите квалификационни мачове срещу България и Грузия, в третия и четвъртия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Селекцията му не е претърпяла съществени промени спрямо предни мачове, освен отпадането на контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави. Алваро Мората също отпада по треньорско решение.

Ямал няма да играе срещу България и Грузия

Няколко часа по-късно стана ясно, че още едно звездно име ще отпадне от състава на Де ла Фуенте. От Барселона потвърдиха, че Ламин Ямал отново се е контузил и ще пропусне следващите няколко седмици заради травма. 18-годишната звезда се завърна от контузия миналата седмица срещу Реал Сосиедад, а също така взе участие срещу Пари Сен Жермен, но все още не се е отърсил от предишния си проблем и ще пропусне следващите 2-3 седмици.

Ямал ще пропусне неделния мач срещу Севиля и също така ще отпадне от състава на Испания. Това означава, че той няма да е на линия срещу Грузия и България. Младият испанец вероятно ще пропусне и мачовете срещу Жирона в Ла Лига и Олимпиакос в Шампионската лига, но Барселона се надява той да е здрав за срещата с Реал Мадрид в Ел Класико на 26 октомври.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒



The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025