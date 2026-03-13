BILLA подкрепя събитието „Златна котка – В сърцето на магията“ в Габрово

На 21 март спортна зала „Орловец“ в Габрово ще се превърне в световна сцена на магията. Спектакълът „Златна котка – В сърцето на магията“ ще събере едни от най-впечатляващите илюзионисти от България и света, а BILLA ще бъде спонсор на събитието, добавяйки още щипка изненада и празнично настроение към преживяването.

Вечерта обещава да бъде изпълнена с невероятни илюзии, спиращи дъха сценични номера и много емоции за цялото семейство. А когато магията е навсякъде около нас, не е изненадващо, че и BILLA ще се включи със свои малки „вълшебства“ за публиката.

За всички гости на шоуто компанията е подготвила специално колело на късмета, от което посетителите ще могат да спечелят над 2000 награди. Така изненадите няма да се случват само на сцената, но и сред публиката.

В духа на местното габровско чувство за хумор, част от сценичните изненади ще включват и елементи, подготвени съвместно с BILLA. Внимателните зрители може и да доловят едва загатнат аромат, намигване или сценичен детайл, в който любимата на мнозина нова марка кафе – TIRA – ще се появи по напълно неочакван начин, който засега остава забулен в „професионална магическа тайна“.

„За нас партньорството с BILLA е безценно — те не просто подкрепят събитието, а внасят настроение и идеи, които пасват перфектно на визията и традициите на ‘Златна котка’“, споделят организаторите.

Шоуто „Златна котка – В сърцето на магията“ е създадено като продължение на най-големия фестивал за илюзионно изкуство в Източна Европа – „Златна котка“. Зад него стоят едни от водещите имена в магичното изкуство у нас – Дани Белев, Венсан Петров и Евгени Точев.

На сцената в Габрово зрителите ще видят международни звезди на илюзионното изкуство като Соланж Кардинали (Португалия), Лорен Пирон (Белгия) и Марио Лопес (Испания), както и българските магьосници Дани Белев, Венсан Петров и Старбой Айвън. Техните спектакли съчетават театър, модерни технологии и зрелищни визуални ефекти, които превръщат всяко представление в истинско пътешествие в света на въображението.