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Футболният фантом, който се събужда само на Световно, за да застане до Меси и Роналдо с рекордно шесто участие

04 юни 2026, 18:30 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Футболният фантом, който се събужда само на Световно, за да застане до Меси и Роналдо с рекордно шесто участие

Свикнали сме световните звезди да фигурират ежедневно в медииното пространсфво. Хора като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Неймар, Килиан Мбапе, Ламин Ямал и още много други не слизат от спортните заглавия. Но във футбола има и един фантом. Един призрак, който се появява на всеки 4 години. Събужда се само за Световното, след което отново изчезва. Но все пак тихомълком успя да се нареди до най-великите на всички времена - Меси и Роналдо. Той е рекордьорът Гилермо Очоа.

Гилермо Очоа не играе на първите си две световни първенства

Всичко започва през 2006 г. Световното първенство в Германия. 20-годишният Гилермо Очоа за пръв път попада в състава на Мексико за Мондиал. "Трикольорите" излизат от групата си с Иран, Ангола и Португалия, но отпадат още на 1/8-финал от Аржентина, след като докарват мача до продължения. Историята се повтаря и през 2010 г. Мексико преминава през група с Уругвай, Франция и домакина от ЮАР, но отпада на 1/8-финалите, отново от Аржентина. Общото между двете първенства е, че Очоа остава на скамейката във всички 4 срещи.

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Гилермо Очоа

Очоа се превръща в герой за Мексико през 2014 г., 2018 г. и 2022 г.

Идва съдбоносната 2014 г. Гилермо Очоа е извикан на трето поредно световно първенство, като този път е титуляр за Мексико. "Трикольорите" са в група с Камерун, Хърватия и домакина Бразилия. Само геройствата на Очоа печелят точката на Мексико в мача със "селесао", завършил 0:0. За жалост на вратаря, родината му отново отпада на 1/8-финал, този път след поражение от Нидерландия. През 2018 г. Очоа вече се е утвърдил като един от лидерите на Мексико. Северноамериканците излизат от група с Южна Корея, Швеция и актуалния шампион Германия, като дори побеждават "маншафта". Но отново отпдат на 1/8-финал, този път от Бразилия.

2022 г. Гилермо Очоа вече е на 36 години. И все пак извежда Мексико с капитанската лента в група с бъдещия световен шампион Аржентина, Полша и Саудитска Арабия. Въпреки възръстта си, той печели наградата за играч на мача в срещата с Полша, завършила 0:0. И въпреки новите геройства на Мемо, Мексико отпада още в груповата фаза.

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Гилермо Очоа е първият вратар в историята, викан за 6 световни първенства

Обратно в настоящето. Само дни преди началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. "Трикольорите" са един от трите страни домакини в този исторически Мондиал. Те вече обявиха състава си, а в графата с вратарите ярко личи едно много голямо име. Това на Гилермо Очоа. И съдейки по снимката, с която са представени стражите на Мексико, Мемо отново ще е титуляр. Фантомът отново ще се събуди. Най-вероятно за последен път. Но независимо дали игаре или не, Очоа ще влезе в изторията като първият вратар, викан за 6 световни първенства. И ще се нареди до най-големите в историята.

Името му ще бъде изписвано до тези на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. И то с право. Въпреки че от широката публика ще бъде запомнен като фантомът, който се появява веднъж на 4 години, за да се превърне в герой за Мексико на поредното Световно първенство.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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