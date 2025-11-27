12 вида сукуленти, които да отглеждате според зодията си

Макар да е вярно, че астрологията не е основана на рецензирана наука, тя е вплетена в човешките култури в продължение на хиляди години. Хората я използват, за да правят връзки между планетите и всичко - от животни и цветя до скъпоценни камъни. Една от причините астрологията да е толкова привлекателна (и нарастваща по популярност сред младите хора) е, че хората обичат да забелязват модели и да ги свързват с идеи, истории и личности. Учените наричат ​​това явление апофения и независимо дали става въпрос за виждане на форми в облаци или за забелязване на лица на луната, това е просто изискан начин да се каже, че виждаме смислени образи в произволни обекти. Като забавен пример за астрологична апофения, ето един поглед към това кои сукуленти да отглеждате въз основа на вашия зодиакален знак.

Сукулентите не са класификация на растенията; вместо това, те се срещат в много различни растителни семейства. Сукулентен е всяко растение, което се е адаптирало към сух климат с месести листа, които съхраняват вода. От едногодишни сукуленти като тученица (Portulaca oleracea) до издръжливи видове като разтопен камък (Sedum spp.), има много разновидности на сукуленти. Всеки един има уникална форма, цвят и - смеем ли да кажем - характер, което улеснява съчетаването им със зодиакалните знаци. Когато четете хороскопа си за сукуленти, не забравяйте да включите и трите големи зодиакални знаци (слънце, луна и изгряващи знаци). И ако харесвате подобни неща, разгледайте нашето зодиакално ръководство за разчистване на дома си .

Овен: Червено алое

Улавяйки смелата енергия на Овен с ярки, огненочервени тонове и бодлива, енергична форма, червеното алое (Aloe cameronii) е перфектният сукулент за зодия Овен. Листата на червеното алое дори приличат на пламъците на този огнен знак, особено когато растението се отглежда на открито с предпочитаната от него занемарена и суха почва. В стил Овен, това растение привлича вниманието ви и по други начини: с ефектна подредба на яркочервени цветове, които се появяват в края на есента до зимата.

Телец: Панда

Всеки, който има силно разположени зодии Телец, разбира ценността на комфорта. Този знак се управлява от Венера и що се отнася до сукулентите, има много от тях, които просто не могат да бъдат описани като достатъчно уютни за Телец, особено тези с бодли. За зодия Бик обаче имаме растението Панда (Kalanchoe tomentosa). С меки, пухкави листа, понякога се нарича кактус „плюшено мече“ и е един от най-добрите сукуленти за отглеждане на закрито .

Близнаци: Колие от лоза

За Близнаци, зодия Близнаци, лозата огърлица (Crassula perforata) е перфектната комбинация. Този сукулент, наричан още низ от копчета, е чудесна тема за разговор. Точно както човек, роден в зодия Близнаци, ще ви привлече за оживен разговор, така и уникалните листа на лозата огърлица ви привличат за по-внимателно разглеждане и откриване. И тъй като е отлично растение за висящи кошници, тя е идеална за въздушен знак като Близнаци.

Рак: Лунен камък

Когато казваме лунни камъни, не говорим за кристали, въпреки че това е най- добрият кристал, който да имате в дома си, ако това е вашият знак. Що се отнася до сукулентите, говорим за различен вид лунен камък - растението Pachyphytum oviferum, а за знака, управляван от луната, как би могъл най-добрият сукулент за Рак да бъде нещо друго?

Лъв: Златен кактус от бъчва

За Лъв, огнен знак, управляван от слънцето и символизиран от лъва, се нуждаем от растение с величествен външен вид, което внушава уважение и авторитет. Златният кактус (Echinocactus grusonii) има ореол от златни бодли, наподобяващи грива, и яркожълти цветове, които допълнително подкрепят връзката със слънцето. Златният кактус е кралят на сукулентна джунгла и е идеалното растение, което да представи знака Лъв

Дева: Зебра

Подобно на Близнаци, за знака Дева се казва, че се управлява от Меркурий, което ги свързва и с интелекта. Дева обаче е заземен знак, където увлеченията на Меркурий са по-малко свързани с идеи, както е при Близнаци, и повече с практичност. Със своята ненатрапчива красота, растението зебра (Haworthia fasciata) е идеален сукулент за Деви.

Везни: Echeveria 'Neon Breakers'

Със своята балансирана форма, елегантни тонове и накъдрени ръбове, този сорт за кокошки и пилета, Echeveria 'Neon Breakers', е перфектният избор за Везни. Споделяйки управлението на Венера с Телец, Везните ценят красотата толкова, колкото и Телецът Бикът, но с повече елегантност и изтънченост, което е точно това, което имаме тук с 'Neon Breakers'.

Скорпион: Еониум „Цварткоп“

Някои интензивни и мистериозни Скорпиони може би вече са превърнали дворовете си в пленителни оазиси с идеи за готически градини , а Aeonium 'Zwartkop' (Черна роза) се вписва идеално в тази мрачна, мрачна атмосфера. Този сукулент със сигурност ще спечели сърцето на всеки Скорпион със своите богато оцветени, драматични розетки, а фактът, че достига до 1,2 метра височина и умира след цъфтеж, представлява пиковата енергия за трансформация на Скорпиона.

Стрелец: Каубойски кактус

Стрелец, който винаги търси нови хоризонти, е най-великият скитник. Независимо дали става въпрос за лично общуване или просто за изследване на нови идеи, Стрелците се управляват от обширната планета Юпитер. Този знак се нуждае от сукулент, който отразява дивата, неопитомена природа на Кентавъра, а с каубойския кактус (Euphorbia ingens) имаме растение, което е също толкова голямо, колкото духа на Стрелец.

Козирог: Нефритено растение

Едно от най-добрите стайни растения според фън шуй за късмет и щастие, нефритеното растение (Crassula ovata) се смята, че привлича просперитет. Въпреки че Козирозите предпочитат сами да изградят богатството си, вместо да го оставят на случайността, асоциацията с парите се вписва идеално в фокуса на Капитан Капитан върху финансите и стабилността. Управлявани от Сатурн, планета, която подкрепя просперитета чрез дългосрочен растеж, Козирозите работят методично за постигане на целите си. Стабилният и търпелив растеж на сукулентното нефритено растение доказва, че бавните, но последователни усилия водят до успех, в истинския стил на Козирог.

Водолей: Ехеверия „Перла фон Нюрнберг“

Енергията на Водолея е известна с това, че е малко странна и иновативна, но това, което някои може би не осъзнават, е, че два от цветовете, свързани с този знак, са електриково синьо и лилаво. Тези красиви нюанси се съчетават в Echeveria 'Perle von Nurnberg', растение за кокошки и пилета с иридесценция, напомняща за нетрадиционната природа на Водолея. Тези растения могат да достигнат до 30 см в диаметър, но им е необходимо известно време, за да го постигнат. Това е логично, защото подобно на Козирога, Водолеят се управлява от Сатурн, планетата, свързана с времето.

Риби: Розова планинска роза

Като гледате розовата планинска роза (Aeonium aurea ex El Hierro 'Pink Mountain Rose'), с нейните мечтателни нюанси на розово, синьо и тюркоазено, не можете да отречете, че тя прилича на букет от рози, което веднага създава романтична атмосфера на Риби. Изведнъж се озоваваме в страната на сънищата, мислейки за звездни нощи и нежни океански вълни, перфектно улавяйки интуитивната природа на Рибите. Този сорт Aeonium, класифициран преди като Greenovia, е зелен по време на периоди на активен растеж и розов, когато е в латентно състояние.