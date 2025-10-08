3 златни правила за есенна резитба на лозето: Направете това и следващата година лозите ще се огъват от тежестта на плодовете

Именно през есента, след беритбата, се полагат основите за предстоящaта реколта от грозде. А правилната есенна резитба на лозето е нещо повече от обикновена земеделска техника - това е инвестиция в изобилната реколта през следващата година. Резитбата регулира растежа на храста, осигурява оптимално натоварване на леторастите и, най-важното, помага на лозата да преживее суровата зима. За да извършите тази процедура без грешки и с максимална полза, запомнете тези три златни правила.

Три златни правила за резитба на лозето през есента

Правило 1: Изчакайте лозата да изпадне в зимен „сън“. Бъдете търпеливи и не хващайте ножицата за резитба, докато всички листа не паднат от лозите. През това време лозата активно се подготвя за зимата: хранителните вещества се извличат от листата и леторастите в многогодишната дървесина и кореновата система. Този резерв ще помогне на растението да преживее студа и да получи силен старт през пролетта.

Идеалното време за резитба е след първите есенни слани, когато листата са опадали естествено и движението на сока в лозата е спряло напълно.

Правило 2: Изрежете до пръстена и оставете възли. Използвайте само остри и чисти ножици за подрязване. Всички разрези трябва да са възможно най-гладки, без стърчащи пънчета. Режете перпендикулярно на оста на лозата, директно над здрава, добре оформена пъпка (оставяйки около 2–3 см над нея). Този разрез причинява минимална травма на растението и ще заздравее бързо.

Заместващият летораст е основата на бъдещата реколта. Това е летораст, подрязан късо, само с 2-3 пъпки. Основната му цел е да даде раждаемост на енергични леторасти през следващата година, които ще формират нова реколта. Той винаги се намира в долната част на плодоносната част. Над него се оставя плодоносно стъбло - подрязан летораст (с 6-12 пъпки, в зависимост от сорта и силата на растежа на храста), който ще даде дългоочакваните гроздове плодове през новия сезон.

Правило 3: Не пестете при резитбата. Лозата има огромна сила на растеж и ако не се контролира, тя ще се превърне в гъста, непроницаема джунгла, изразходвайки цялата си енергия за образуване на зелена маса, а не за плодове. Подходете към резитбата решително и без излишна сантименталност. Целта е премахването на всички незрели лози (лесно разпознаваеми по зеленикавия или светлокафявия им цвят и повишената гъвкавост), всички тънки, слаби, неперспективни издънки, както и повредени и мъртви клони. Правилно подрязаният зрял храст трябва да бъде намален само до 30–40 процента от първоначалния си размер след резитба.

