4 признака, че преполивате висящите си кошници

Висящи кошници, пълни с растения и цветя, добавят красив щрих към верандата ви и могат да помогнат за подобряване на привлекателността на дома ви. Пищна зеленина се разлива по краищата, цветовете се полюшват на вятъра и е изкушаващо да ги поливате добре, особено когато жегата започне да се покачва. Но повече вода не винаги означава по-здрави растения. Всъщност, твърде много вода може да причини повече проблеми, отколкото недостатъчно.

За разлика от градинските лехи, висящите кошници разчитат на ограничена почва и гъсти коренови системи. Когато тази почва остане твърде влажна твърде дълго, корените не могат да получат кислорода, от който се нуждаят, за да процъфтяват. С течение на времето тази излишна влага може да доведе до стрес, болести и дори загуба на растения.

Меки, жълти листа

Един от първите признаци, че нещо не е наред, често се проявява по листата. Ако кошницата ви започне да губи наситения си зелен цвят и пожълтява, това е потенциален знак, че растенията са били преполивани.

Ако има вероятност от преполиване, растенията са склонни да развият листа, които са меки или отпуснати, а не сухи. Промяната обикновено започва с по-старите листа близо до основата, след което се придвижва нагоре. Лесно е да се сбърка това с преполиване . Ако проблемът е, че може да имате кореново гниене, можете да намалите поливането и да поливате само когато почвата е суха.

Увиснали растения във влажна почва

Няма нищо по-объркващо от растение, което изглежда увехнало веднага след като сте го полели. Изглежда изкривено, но е един от най-ясните признаци за прекомерно поливане. Когато корените се намират във влажна почва, те трудно функционират правилно. Въпреки че има много вода, растението не може да я абсорбира както трябва и не може да диша. Резултатът са увиснали листа, на които липсва жизнеността, която някога са имали.

Почва, която не изсъхва

Здравите висящи кошници преминават през естествен ритъм. Почвата се полива, след което постепенно изсъхва преди следващия кръг. Ако вашата винаги е влажна или тежка, може да задържа твърде много влага.

Постоянно влажната почва може да доведе до появата на мухъл, гъбички и затхла миризма - все признаци, че балансът е нарушен. С течение на времето тази среда създава перфектни условия за кореново гниене , което е един от най-сериозните проблеми, с които може да се сблъска едно контейнерно растение. Можете да предотвратите кореново гниене, като се уверите, че има подходящ дренаж и предотвратявате преполиване.

Забавен растеж и по-малко цъфтеж

Една процъфтяваща висяща кошница трябва да е пълна и жизнена, с нов растеж и стабилни цветове през целия сезон. Ако растението ви внезапно изглежда да се забави в растежа, причината може да е излишната вода. Когато корените са лишени от кислород, растението не може да приема хранителни вещества по начина, по който би трябвало. Този стрес се проявява в по-малки листа, по-малко цветове и като цяло безличен вид.

Как да се справим с преполиването

Вместо да поливате по строг график, обърнете внимание на самата почва. Оставете горния слой да изсъхне леко, преди да посегнете към лейката. Висящите кошници изсъхват по-бързо в южните жеги, но все пак се нуждаят от време между поливанията. Когато го направите както трябва, ще забележите разликата почти веднага. Листата се оживяват, цветовете се завръщат и цялата кошница отново се усеща жива. Понякога най-доброто нещо, което можете да направите за растенията си, е да ги оставите да растат и да виреят и да ги проверявате от време на време.