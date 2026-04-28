Бързорастящи овощни дървета с голи корени за изобилна реколта за нула време

Когато засаждате овощни дървета , един от най-предизвикателните аспекти е чакането те да дадат вкусни плодове. Докато някои овощни дървета изискват дълго чакане, има други, които предлагат по-бърза реколта, което ви позволява да се насладите на плодовете на труда си по-рано, отколкото очаквате.

Овощните дървета с голи корени са чудесен избор за тези, които търсят бързи резултати. Тези млади, широколистни дървета се продават с открити корени и напълно без почва, докато са в покой. Те са известни с това, че се установяват по-бързо от саксийните дървета , тъй като избягват шока от пресаждането и могат веднага да се адаптират към почвата.

Плодовите дървета с голи корени, които дават плодове най-бързо, обикновено са от сортовете джуджета или полуджуджета . Тези дървета могат да започнат да дават плодове само от една до три години след засаждането, в сравнение с пет до десет години, необходими за стандартните дървета.

Джудже слива

Вкусовете на сливите могат да варират значително, от интензивно сладки и медени до тръпчиви и тръпчиви. Ако харесвате вкуса на сливите, ще се радвате да научите, че много сортове дават плодове за сравнително кратко време. Сливите с голи корени ( Prunus domestica ) са особено предимствени, тъй като изпитват по-малко шок от пресаждането, когато са засадени при оптимални условия. Тази устойчивост им позволява да се адаптират бързо към новата си среда в почвата. Освен това, някои сортове са селективно селектирани, за да дават плодове по-рано през вегетационния период в сравнение със стандартните видове. Забележителни сортове, които дават плодове в рамките на една до три години, включват Dwarf Shiro, Dwarf Santa Rosa, Methley и Superior. За да се насърчи плододаването, е важно да се осигурят на сливите оптимални условия, като пълно слънце и добре дренирана, леко кисела почва.

Праскова

Брането на зрели праскови от собствената градина е приятно начинание и за щастие е известно, че те дават плодове сравнително бързо. „Прасковените дървета естествено започват да цъфтят и да дават плодове в ранна възраст, около три години след засаждането“, казва Моран. Тъй като обикновено се присаждат на подложки и са самооплодни, те могат да дадат плодове сравнително бързо в сравнение с други овощни дървета. Сортове като Elberta Peach и Redhaven Peach са популярни заради енергичния си растеж, като често дават плодове през първата година при оптимални условия. За да насърчите плододаването, подрязвайте ги ежегодно през пролетта, за да създадете V-образна форма с отворен център, като осигурите проникване на слънчева светлина и въздушен поток в короната. Прасковените дървета ( Prunus persica ) виреят на пълно слънце, добре дренирана, леко кисела почва и постоянна влага, изисквайки около 2,5 см вода на седмица.

Джудже череша

Джуджетата череши ( Prunus fruticosa ) предлагат възхитителна гама от вкусове, от тръпчиви до сладки, и обикновено растат от 1,2 до 3 метра височина, което ги прави идеални за по-малки пространства. Рене Моран, специалист по овощни дървета в Университета на Мейн, отбелязва, че тези дървета обикновено започват да дават плодове сравнително рано в жизнения си цикъл. В зависимост от конкретния сорт, джуджетата череши могат да започнат да дават плодове само след две до пет години. Някои сортове, като Стела и Кармайн Джуъл, могат дори да дадат плодове през първата си година, ако им се осигурят подходящи условия за отглеждане. Комбинацията от подложката джудже и способността за самоопрашване допринася за ранното им плододаване.

Джуджетата виреят на пълно слънце, нуждаейки се от шест до осем часа слънчева светлина дневно, и предпочитат добре дренирана почва. Ежегодната резитба в края на зимата помага за предотвратяване на болести и насърчава здравословния растеж. Моран отбелязва, че сладките джуджета са по-рядко достъпни в градинските магазини, така че може да се наложи да ги закупите от специализирани разсадници, ако търсите сладки череши.