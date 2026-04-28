Най-лошите съседи в градината: Никога не засаждайте тези растения заедно

Многогодишните растения са любим избор за градината – те са лесни за поддръжка и очарователни, но някои популярни растения са ужасни съседи и могат да съсипят градината.

Някои многогодишни растения са обичани заради способността си да преобразят градината, но бъдете внимателни: има няколко цветя, които никога не трябва да се засаждат заедно.

Знаем, звучи като правило от „Гремлините“ – пазете ги от светлина, не ги поливайте, никога не ги подхранвайте след полунощ и не засаждайте тези растения едно до друго. Това обаче е едно от онези тайни правила, които опитните градинари спазват.

Ако сте проучвали усърдно най-добрите растения за вашето външно пространство, не си губете времето да се чудите кои от тях ще виреят без много усилия (въпреки че това със сигурност е нещо, което си струва да се има предвид). Вместо това, внимавайте да не избирате растения, които ще се сблъскват помежду си, за да започнат „война“ в градината ви...

1. Лавандула и хоста

Разбира се, всички обичаме лавандулата и хостата, но те са две растения, които никога не бива да се засаждат заедно.

Лавандулата се нуждае от пълно слънце, добре дренирана почва и малко вода при пресаждане.

Хостата вирее на пълна сянка (или поне частична сянка) и влага.

Изискванията им са толкова различни, че ще бъде истинска борба да ги поддържате здрави и буйни, тъй като лавандулата ще изсуши почвата за хостата, а осигуряването на достатъчно вода на хостата ще доведе до гниене на корените ѝ.

Тогава изберете една. Или поне ги засадете възможно най-далеч една от друга.

2. Коралови камбанки и японски анемони

Следващите в списъка с многогодишни растения, които никога не трябва да се засаждат заедно, са кораловите камбанки (хойхера) и луковиците на японските анемони.

Сините камбанки имат плитки корени и растат ниско до земята. Те се нуждаят от известно пространство, за да виреят напълно и да покажат красивите цветове на листата си. Те ще избледнеят бързо, ако бъдат покрити от по-голямо растение, като например японски анемони.

Анемоните имат дебели постелки от разперени корени и скоро ще затрупат камбанките с нуждата си от хранителни вещества, влага и пространство.

Вместо това, засадете нещо като градински чай с коралови камбанки (хойхера) и ранни пролетни луковици като лалета и нарциси, редом с анемоните. Това създава много по-добра среда.

3. Ириси и лилии

Ирисите и лилиите са еднакво красиви, това е вярно, но не бива да се засаждат заедно.

И двете имат дебели корени, които се конкурират за пространство, влага и хранителни вещества, което може да ограничи цъфтежа на едното или и на двете. Също така, в зависимост от почвата, в която растат, получената коренова бъркотия може да причини задържане на вода и в крайна сметка кореново гниене, особено в глинеста почва.

4. Божур и петел

Божурите и делфиниумите може да са любими многогодишни растения, но не са перфектната двойка за засаждане на едно и също място.

Божурите се радват на пълно слънце, а острицата расте висока и ще засенчва божурите, както и други по-ниски растения. Те също се нуждаят от много вода и хранителни вещества, които ще се конкурират с плитките корени на божурите. Това може да доведе до по-малко или по-дребни цветове на божурите.

Като се има предвид, че отглеждаме божури заради техните прекрасни, пълни цветове, това не е никак малко. Дръжте ги настрана на всяка цена!

Ако се чудите колко близо можете да засадите многогодишни растения, съветът е да се съсредоточите върху това да им осигурите достатъчно място за растеж.

Всяко растение трябва да има етикет, на който е посочено желаното разпростиране или ширина, т.е. колко място трябва да се остави между растенията. Считайте го за максимално разпростиране; можете да ги засадите малко по-близо едно до друго, ако искате по-пълен ефект в цветните си лехи, стига да внимавате да не създавате борба за светлина и вода. Например, ако едно растение има ширина 60 см, засадете го на разстояние около 50 см от друго растение.