Изсипете това в дупките на къртиците и те ще напуснат градината ви

Къртиците в градината не винаги са нещо лошо. Всъщност, тези малки животни помагат за елиминирането на ларвите и вредителите от почвата. Но когато къртиците станат твърде много, това предимство бързо се превръща в проблем: подземните им тунели унищожават корените на растенията, а мишките и полевките могат да използват тунелите, за да влязат в градината или дома ви.

Ето защо повечето градинари търсят бърз и евтин начин да се отърват от тези неканени „гости“. И такава опция наистина съществува - може бързо и лесно да се отървете от къртиците с помощта на една кухненска съставка.

Как да се отървете от къртици в градината си без химикали?

Градинарите отдавна се чудят кой е най-ефективният репелент срещу къртици, който няма да навреди на градината, двора или домашните им любимци. Става въпрос за обикновен трапезен оцет, който се използва за приготвяне на репелент против вредителя.

Какво трябва да направите - смесете 1 чаша бял оцет с 3 чаши вода, изсипете получения разтвор в бутилка с пулверизатор. Третирайте местата, където са видими следи от къртици, и също така го изсипете директно във всички открити проходи.

Според експерта по борба с вредителите Джеф Шумахер, силната миризма на оцет действа възпиращо и в крайна сметка кара животните да напуснат района.

Важно е да се има предвид, че това не е постоянно решение: това третиране ще трябва да се повтаря на всеки няколко дни, особено след дъжд, тъй като продуктът е по-малко ефективен във влажна почва. Друг важен момент: не пръскайте разтвора директно върху растенията или корените им, тъй като това може да им навреди.

Как действа оцетът: Не съдържа никакви агресивни химикали, безопасен е за деца и домашни любимци, когато се използва внимателно, и не вреди на самите къртици. Проблемът е, че къртиците са изключително чувствителни към миризми – силният, кисел аромат е неприятен за тях, така че те бързо ще напуснат градината ви.

Ако искате по-радикално решение, хващането с капани е вариант. За тази цел се използват специални живи капани: къртицата се улавя внимателно и след това се пуска на друго място.

Има и по-прости методи. Например, употребата на вибриращи репеленти – колове, захранвани със слънчева енергия, или ултразвукови устройства. Те също работят добре. Поставят около имота, за да създават постоянен дискомфорт за животните и по този начин къртиците няма да се доближат до градината ви.

