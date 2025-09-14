5 овощни дървета, които трябва да засадите през есента

Ако дни, изпълнени с пътувания по плажа, барбекюта в задния двор и спонтанни партита по плуване, са забавили градинарските ви планове това лято, не се бойте: Много овощни дървета са по-подходящи за ранно есенно засаждане . Леко приглушеното слънце през септември и октомври позволява на тези дървета да попиват много светлина - без стреса от по-високите температури.

Всъщност, редовното поливане, внимателното подрязване и няколко умишлени решения относно сортовете, вида на корена и периода на покой ви улесняват да засадите плодно дърво още сега. Следвайте тези инструкции и ще получите изобилна реколта, преди да се усетите.

Съвети за засаждане на овощни дървета през есента

Малко по-ниските температури през есента могат да бъдат от полза за новия растеж.

За да помогне на дървото да се справи с по-ниските зимни температури, Уимър препоръчва да се постави слой мулч върху почвата, където е засадено дървото. „Внимавайте да не създадете вулкан от мулч“, отбелязва тя. „Обикновено около 7,5 см е достатъчно.“

Ябълка

Най-емблематичният плод на есента - ябълката - е подходящ за есенно засаждане, тъй като дърветата са особено зимоустойчиви.

„Ябълковото дърво съществува от хиляди години; повечето от сортовете, отглеждани днес, са получени от дивите видове ябълки, срещащи се в Централна Азия“, казва Адриен Рьотлинг, главен градинар в частния имот в Ботаническата градина „Джунипър Левел“. „За много собственици на жилища и градинари единственото решение, което трябва да вземат, е сортът, който да отглеждат.“

Череша

Някои сортове череши ще бъдат готови за прибиране на реколтата още през май, така че засаждането на тези дървета през есента може да ви подготви за бъдеще, изпълнено с пайове, тарти и сладкиши .

„Подобно на ябълката, черешовите дървета съществуват от хиляди години и са произлезли от диви видове“, казва Рьотлинг.

„Поливайте новозасадените дървета за правилното им вкореняване и допълвайте водата по време на сухи периоди в продължение на няколко месеца, особено през сухо лято“, добавя тя. „След една година растенията би трябвало да са стабилни и да се адаптират добре към средата си.“

Круша

Засаждането на крушово дърво през есента означава, че то ще избегне стреса от горещото време.

„Същата богата история съществува и при крушите, както и [при ябълките], датираща отпреди хиляди години, като римляните са използвали техники за присаждане“, казва Рьотлинг. „Точно както черешовите и ябълковите дървета, крушите принадлежат към семейството на розите.“

Това обаче ги прави податливи на мана, черни петна и листни въшки; почистването на падналите листа през есента може да предотврати разпространението на спори на брашнеста мана или антракноза.

Праскова

Прасковеното дърво не е толкова издръжливо, колкото ябълковото или крушовото дърво, но засаждането му през септември или октомври – с време да се установи преди времето да се промени – може да му помогне да оцелее през зимата.

„Присадени прасковени дървета се предлагат навсякъде на пазара и човек лесно може да намери един или два сорта“, казва Рьотлинг. „Прасковите обикновено дават хубави, жизнеспособни плодове; те поникват много лесно и биха могли да се превърнат в страхотно дърво.“

Като цяло, едно спящо дърво с голи корени е по-добър вариант от саксийно дърво за засаждане по-късно през сезона, казва Уимър: „стига температурите да не са мразовити и почвата да е обработваема.“

Райска ябълка

Въпреки че райските ябълки не са толкова често срещани в домашните пейзажи, те предлагат неочакван обрат на класическите компоти, салати и тарталети и виреят добре в по-топъл климат.

„Райската ябълка може да е необичайно растение, но е чудесно допълнение към кухненската градина“, казва Рьотлинг. „[Те] са широколистни дървета с листа, които се появяват в средата до края на пролетта. Цветовете са малки, зелени с четири венчелистчета – нещо като чашковидна форма, която отстъпва място на кръгли плодове, идващи в края на лятото и есента.“