Растенията, които е по-добре да НЕ засаждате до дома си

Градинарите с опит съветват да не се засаждат някои популярни декоративни растения близо до домовете, защото те се разпространяват бързо, увреждат екосистемите и увеличават риска от пожари. Това са така наречените инвазивни растения.

Инвазивните растения обикновено се внасят от други региони и с разрастването си могат да навредят на екосистемите. Преди да купите растение за вашия ландшафт, Бетани Брадли, професор по биогеография и пространствена екология в Университета на Масачузетс, съветва да потърсите името му заедно с думата „инвазивен“.

Растения, които не трябва да се засажда до дома

Бамбук. Повечето от нас смятат бамбука за екологично чист материал. В родните си тропически и субтропически региони той играе важна роля в съхранението на въглерод и се използва за мебели, подови настилки, хартия и други.

Но ако бъде засаден в други райони, той става инвазивен, измества съществуващата растителност и се разпространява под земята чрез коренищата си. Вреди на насекоми и дива природа, които разчитат на изместените местни растения за храна и подслон.

Берберис. Берберисът, понякога отглеждан за създаване на декоративни живи плетове, е инвазивен. Той също така разпространява черна ръжда по стъблото, заболяване, което застрашава пшеничните култури.

Еуоним. Еуонимът, често засаждан за живи плетове, също е инвазивен. Той произвежда множество семена, които след това се пренасят от птиците в горите и залесените райони, където в крайна сметка се образуват гъсти храсталаци, изтласкващи местната растителност.

Pennisetum (фонтанна трева). Семената на тази декоративна трева лесно се пренасят от вятъра, водата, животните и превозните средства.

Коваликова трева. Размножава се много бързо и расте бързо. Това растение е вредно и за тревопасните животни.

Китайски мискантус. Известен е още като зеброва трева и китайска сребърна трева. Семената му се носят от вятъра и се разпространяват по крайпътни, горски поляни, ниви и други места.

Cortaderia sello (пампас трева). Това растение лесно завладява територии. Острите му листа обаче са изключително нежелани като храна и подслон за птици и други диви животни и дори могат да причинят вреда.

Зеленика. Трудно е да се повярва, че нежната зеленика е инвазивно растение. Дори малък фрагмент от растение или корен, пренесен от водата, може да се вкорени и да се развие в масивна, гъста покривка, която потиска други растения и унищожава местообитанията на животните.

Айлантус (китайски ясен, небесно дърво). Това растение е загубило популярност поради неконтролираното си разпространение и неприятната си миризма. Разпространява се чрез семена и пълзящи коренови системи, които произвеждат обилни издънки, създавайки гъсти храсталаци, които изтласкват местните видове и увреждат тротоарите и основите на сградите.

