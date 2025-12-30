7 грешки с коледната звезда, които ще съкратят живота ѝ

Защитете коледните звезди от екстремни температури, за да предотвратите окапването на листата и да осигурите здравето на растенията.

Адекватното поливане включва осигуряване на дренаж и поддържане на почвената влажност, като се избягва както преполиване, така и стрес от суша.

След празниците компостирайте коледните звезди, за да избегнете стреса от това да ги поддържате живи, и помислете за подмяната им догодина.

Коледните звезди, често украсени с лъскаво фолио, носят празнично настроение със своите поразителни червени, кремаво бели, розови или двуцветни прицветници - модифицирани листа, които се бъркат с венчелистчета. В действителност истинските цветове са малките зелени или жълти центрове. Докато някои коледни звезди са боядисани със спрей в ярки сини или лилави нюанси, естествените са склонни да издържат по-дълго и да виреят с малко грижа . Като избягвате често срещани грешки в грижите, като прекомерно поливане или поставянето им на твърде топли места, можете да се насладите на цветната им гледка през Новата година.

Ето как да поливате коледна звезда, така че да НЕ умре след празниците

1. Излагане на ледения студ

Коледните звезди са нежни тропически растения, отглеждани в оранжерии, като ярките им цветове са навременни да пристигнат точно навреме за празниците. Можете да ги купите в саксии или в аранжировки. Когато обаче тези разглезени растения бъдат преместени от топъл магазин на студено място на открито, температурният шок може да ги накара да кацнат. За да предотвратите това, покрийте коледната си звезда с торбичка или хартия, ако ще бъде изложена на студено време за повече от кратък период.

2. Поддържане на растението ви в стая, която е твърде гореща или студена

Гари Волмер, продуктов мениджър за коледни звезди в Selecta One , обяснява, че коледните звезди предпочитат вътрешни температури между 10 и 24 градуса по Целзий. Въпреки че не могат да оцелеят при ниски външни температури, те виреят в този вътрешен диапазон. Дръжте растението си далеч от студени течения, като например тези близо до врати или прозорци, и далеч от източници на топлина като вентилационни отвори, радиатори и камини.

3. Не осигуряване на нужното количество светлина

Според Волмер, коледните звезди се нуждаят от светлина, за да виреят на закрито. Дръжте коледната си звезда на ярко осветено място, за да поддържате жизнеността ѝ. Внимавайте обаче с излагането на пряка слънчева светлина, тъй като това може да причини изгаряне на листата. Изберете място с ярка, индиректна светлина, за да поддържате растението си здраво и щастливо.

4. Преполиване на вашата коледна звезда

Използването на саксии без дренажни отвори принуждава корените на коледната звезда да стоят в излишна вода, което може да доведе до пожълтяване на листата, гниене на корените или дори смърт на растението. За да предотвратите това, уверете се, че саксията ви има дренажни отвори. Ако няма, помислете за преместване на растението в саксия, която има такива. Харви Ланг, доктор, старши технически ръководител за Syngenta Flowers North America , предлага да изпразните застоялата вода от чинийките или декоративните саксии. Друг съвет е да пробиете дупки в ръкава на саксията и да използвате водоустойчива чинийка отдолу, за да събирате излишната вода и да избегнете повреда на плота.

5. Забравяне на водата

Изсъхването на коледната звезда може да бъде също толкова вредно, колкото и прекомерното поливане. За да избегнете това, поливайте, когато саксията е лека или почвата е суха на допир. Волмер съветва да изчакате, докато растението е натежало отгоре или когато почвата изсъхне, преди да го полеете отново, като внимавате почвата да е влажна, но не и подгизнала.

6. Торене в неподходящ момент

Барбара Пиърсън, управител на разсадника в White Flower Farm, съветва да не се торят коледните звезди, когато цъфтят. Цветовете обикновено избледняват до февруари, но ако целта ви е да поддържате зеленината им или да насърчите повторния цъфтеж, започнете да торите през май. Винаги следвайте инструкциите на опаковката на тора.

7. Чувство на стрес относно запазването на коледните звезди живи след празниците

Коледните звезди се отглеждат в оранжерии с подходящо осветление, температура и грижи, така че ще изглеждат красиви и изкусителни в магазините, казва Ланг от Syngenta Flowers. Ето защо е трудно да накарате растението си да цъфти отново. Спестете си стреса от опитите да поддържате коледната си звезда жива и компостирайте умореното си растение след празниците. След това се поглезете с прясна коледна звезда догодина.