8 златни правилна за правилна резитба на крушата: През следващата година тя ще е отрупана с плодове

За успешното развитие и висок добив на круши е важно да се спазват определени правила за грижа. По-специално, резитбата трябва да се извършва правилно и своевременно. Ето кои 8 ключови правила за резитба на крушови дървета трябва да знае всеки градинар. Спазването им гарантира високи добиви от едри и сочни плодове.

Правила за резитба на крушата: Как трябва да подрязвате крушовите дървета, за да е богата реколтата им

Правило 1: Подрязването трябва да се извършва ежегодно. За да се гарантира пълноценното развитие и растеж на дървото, подрязването трябва да се извършва редовно. Това насърчава бързото формиране на короната и производството на плодове.

Как правилно да подрежете крушата за богата реколта

Правило 2: Височината на ствола трябва да бъде между 60 и 90 см. Това се определя чрез резитба през първата година. Ако фиданката се подреже по-високо от 1 метър, короната ще расте твърде високо, което ще затрудни прибирането на реколтата. Клоните, които са твърде ниски, също затрудняват обработката на почвата под дървото и плодовете тогава ще лежат почти на земята.

Правило 3: Всички издънки (силни вертикални клони) трябва да се премахват през целия сезон. Тези издънки са паразитни клони, които не дават плодове, а вместо това крадат хранителни вещества от плодоносните клони.

Правило 4: При резитба е важно короната да е възможно най-прозрачна. Плътната корона ограничава достъпа на светлина до плодовете, което забавя узряването и намалява натрупването на витамини.

Прочетете също: Само хитрите градинари засаждат крушата в тази част на двора

Правило 5: Силният растеж трябва да се прехвърли към добре развити странични клони - тук водещ е принципът на подчинение. Това означава, че най-силните издънки трябва да бъдат разположени отдолу, а по-слабите по-високо. Това гарантира стабилна опора за растящите плодове.

Правило 6: Растящите нагоре скелетни клони трябва да се подрязват до външната и странично обърната пъпка. Това насърчава хоризонталния им растеж в бъдеще.

Правило 7: Избягвайте да допускате конкурентни растения да растат в близост до короната. Всички силни издънки, разположени близо до централния проводник или по клоните на скелето, трябва да бъдат премахнати или отслабени чрез подрязване до 3-5 пъпки.

Правило 8: Клоните трябва да се подрязват не до пръстена, а до добре развит страничен издънка. Крушовите дървета имат силна способност да образуват издънки и ако подрежете издънка до пръстена или оставите малък възел, на това място ще се появят издънки. Спазването на това правило е изключителнов важно.

Засаждане на круша през есента: Какво трябва да знаете за него