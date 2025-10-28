Ако направите това с розите СЕГА, напролет няма да ги познаете

Колко трябва да подрязвате розите си през есента е една от онези измамно прости градински задачи, които дори най-мързеливите градинари могат да се научат да обичат. Малко подрязване тук, мъничко подрязване там и цял свят от промени идва напролет.

И все пак, „колко“ и „кога“ зависят изцяло от видовете рози , които отглеждате. Ако отрежете твърде рано или твърде силно, рискувате да шокирате растенията си точно когато се приспособяват към зимата. Ако ги оставите твърде големи, силните ветрове могат да счупят стъблата или да разклатят корените.

Ето какво трябва да знаете, ако искате да се справите перфектно с тази изключително важна задача. Преди да посегнете към ножици за клони, е важно да отделите малко време, за да определите вида на вашата роза:

Още: Тези растения ще останат в дома ви десетилетия – без почти никакви грижи

Чайно-хибридни сортове и флорибунда

Чайно-хибридните растения и флорибундата е най-добре да се оставят предимно непокътнати до ранна пролет, когато можете да подрежете силно, за да стимулирате нов растеж. През есента не се поддавайте на желанието да подрязвате силно.

Просто отстранете всички вретеновидни, кръстосани или мъртви клони и подрежете най-дългите стъбла с няколко сантиметра, за да предотвратите повреда от вятъра. Мислете за това като за най-лекото подстригване като оформяне, а не за цялостно подстригване.

Пълзящи рози

Още: Вземете тези резници СЕГА - гарантирано ще се вкоренят

Не се изкушавайте да отрежете разрастващите се пълзящи рози сега, тъй като есенната резитба може да премахне самите пръчки, които ще цъфтят следващата година.

Вместо това, внимателно завържете всички нови дълги стъбла, за да предотвратите размахването им от вятъра, и отрежете всички счупени или болни части. Запазете структурната резитба за късна пролет, след първия им цъфтеж.

Нокаут рози

Вашите по-впечатляващи рози Knock Out трябва да бъдат подрязани през есента до около 76 см височина, тъй като това помага да се запазят компактни и предотвратява счупването на клоните от обилния сняг. В по-меки зони, където това е по-малък проблем, можете да намалите с около една трета.

Още: Подрязват ли се божурите през есента?

Времето е всичко

Не става въпрос само за това колко да отрежете розите през есента, както вече споменахме, времето е от решаващо значение. Целта е да изчакате, докато розите ви са напълно в латентно състояние, но преди да настъпи дълбока зима: трябва да изчакате до след първите силни слани за сезона.

Ако не сте сигурни кога ще се случи това, просто наблюдавайте времето. Когато нощните слани са редовни и последните листа са опадали, е време вашите ножици да блестят като градинарската звезда, която са.

Почистване, оформяне и защита

Още: Подгответе градината си за зимата: 7 неща, които ще спасят растенията от студа

Използвайте остри, стерилизирани ножици за рязане и направете разрези точно над здрава пъпка, обърната навън, под ъгъл от 45 градуса. Поддържайте го леко, трябва всичко да изглежда спретнато на този етап, а не да е остригано на сантиметър от живота си.

След това си струва да се погрижите за розите през зимата по по-общ начин; например, отстранете всички паднали листа и резници, за да намалите риска от болести, и мулчирайте обилно с компост, кора или слама, за да изолирате корените.

В много студени райони, насипете допълнително почва или мулч около короната за допълнителна защита. И ако отглеждате розите си в контейнери, преместете ги на защитено място до стена или увийте саксиите със зебло, за да смекчите температурните колебания.

Може да е трудно да спрете подрязването, след като веднъж сте започнали (както ще потвърди всеки, който е подрязвал бретона си с ножица). Обещаваме ви, че с настъпването на пролетта, когато подрязвате по-усилено, ще бъдете възнаградени за сдържаността си с буен нов растеж и цъфтеж.

Още: 5 красиви цветя, които ще умрат през зимата, ако не ги изкопаете СЕГА