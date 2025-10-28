Войната в Украйна:

Без химия: Как да се отървете от охлювите в градината през есента

28 октомври 2025, 14:36 часа 0 коментара
Без химия: Как да се отървете от охлювите в градината през есента

Градинарството е възнаграждаващо занимание за мнозина, но това, което не е толкова удовлетворяващо, е безкрайната битка с вредители, които искат да унищожат градината ви по най-различни начини. Един често срещан вредител е охлювът. Въпреки че има ползи от това да имате охлюви в градината си, те могат да причинят и всякакви проблеми. Охлювите обичат да се хранят с жива и мъртва материя, така че вашите новоизраснали растения са податливи на тях, както и новите издънки по установените растения.

Най-ефикасният метод да спасите реколтата си от охлюви

Самите ви растения не са единствените неща във вашата градина, които тези вредители с черупки обичат да се хранят - те ще изядат вашите плодове, от домати до цитрусови плодове и всичко между тях. Ако сте забелязали щети по растенията си, но не сте видели истински охлюви, те оставят издайнически признаци. Възможно е също така да става въпрос за инвазивни охлюви, които нахлуват в градината ви , което прави борбата с тях още по-важна.

Най-ефикасният начин да се отървете от охлювите в градината

Тъй като голяма част от това, което привлича охлювите в градините, е храната и водата, които ще намерят там, най-добрият начин да се справите с охлювите, нахлуващи в градината ви, е да изготвите градински план, който прави пространството ви по-малко апетитно за тях. Ключът е да създадете градина, която е устойчива на охлюви с няколко важни „съставки“.

Може да искате да обградите външните части на градината с растения, които не харесват, да предпазите градината от източници на вода и да направите района по-малко привлекателен за тях, като осигурите изобилие от слънчева светлина. Това са някои прости хуманни начини да държите охлювите настрана .

Още: Охлювите ще изчезнат безследно от градината, ако през октомври направите това

Създаване на градина, устойчива на охлюви, за да се предпазят вредителите

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Има много съвети как да държите охлювите далеч от градината си . Нека започнем с някои растения, които могат да ви помогнат да ги държите далеч. Не става въпрос само за самите растения; става въпрос и за промяна на дизайна на градината ви със стратегическо разположение на растенията. Повечето вредители, които ядат листа, не харесват едни и същи растения, включително охлюви и голи охлюви.

Без химия: Как да предпазите доматите от охлювите в градината

Някои растения, които можете да използвате като бордюри за градините си, за да предотвратите влизането на охлюви за вечеря, включват билки като копър, градински чай, мащерка и розмарин, които отблъскват охлювите с аромата си и в някои случаи с текстурата си.

След 24 часа всички охлюви ще изчезнат от градината ви: Стар градинарски трик

Лавандулата е растение с приятен аромат, което охлювите също не харесват. Листата на доматите са неприятни за охлювите, както и растенията синап. Можете също така да обградите градината си с цветя, които охлювите обичат да избягват, включително божури, бегонии и далии.

Още: Как да се отървете бързо и ефективно от охлювите в градината?

Охлювите са привлечени от вода, така че е важно да сте сигурни, че методите за поливане, които използвате, не ги привличат. Тъй като е важно да поливате растенията си, ще искате да бъдете стратегически по отношение на контрола на водата, като избягвате преполиване и използвате системи за капково напояване. Важно е също да ги поливате рано сутрин, за да могат растенията да абсорбират водата и да изсъхнат до вечерта, когато охлювите ще започнат да пълзят. Правилното количество слънчева светлина, което пада върху градината ви през целия ден, може да бъде друг чудесен начин за борба с нашествията от охлюви, което също помага за премахване на застоялата вода.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
охлюви вредители градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес