Билката, която можете да размножавате през зимата и да засадите до пролетта

Билковите градини са ключова част от човешкото развитие, независимо дали става въпрос за средство за подправяне на храна, развиване на аромати или отблъскване на насекоми. За щастие, повечето билки ще растат перфектно в контейнер, което означава, че можете да ги размножавате на закрито или на открито и да ги местите напред-назад. Френският естрагон (Artemisia dracunculus) - особено сортът sativa, който обикновено се нарича „билка на готвача“ - е задължителен сорт за вашата кухня. Тази билка е чудесен източник на калций, калий и витамин А, но изсушените, консервирани листа ще загубят много от вкуса си. Внасянето на растенията на закрито и размножаването на нови издънки през зимата предлага повече възможности за използване на пресните материали, а размножаването на тези растения ще ви помогне да направите скок в пролетното си озеленяване.

Френският естрагон

е нежно, зимно латентно многогодишно растение, което не цъфти. Семената на естрагон, които можете да намерите на пазара, обикновено няма да дадат френския сорт, а по-малко ароматния руски естрагон. Билката трябва да се размножава чрез разделяне, кореново рязане или стъблено рязане. Най-доброто време за вземане на 15-сантиметрови резници е около края на пролетта или лятото, като се използва нож за крехки корени. Въпреки че можете да презимувате френския си естрагон, като го подрежете до нивото на земята след последната есенна реколта, това е и идеалното време да внесете растението на закрито, за да можете да размножите повече.

Френският естрагон може да се размножава на закрито през зимата

Ако започвате размножаването на френски естрагон през зимата, всяка саксия, която използвате, трябва да има добре дренирана глинеста почва (по-песъчлива текстура ще бъде по-добра) и резникът трябва да се полива редовно, докато се утвърди. Освен ако не делите цяло растение, върховете на леторастите ще бъдат най-добрите места за вземане на резници, а потапянето на краищата в хормони за растеж на корените ще помогне на повечето билки. Трябва внимателно да засадите резниците от естрагон в почвата, след като отстраните няколко от долните им листа. След като естрагонът ви се е вкоренил, той ще оцени почвата, която напълно изсъхва; френският естрагон е устойчива на суша билка, която предпочита да не е постоянно влажна. Използването на отоплителни системи през зимата ще изсуши въздуха в дома ви, което всъщност е добре за разсад, който не иска винаги да е влажен.

Друго важно нещо, което трябва да се има предвид, когато става въпрос за отглеждане на тази билка през зимата, е, че френският естрагон предпочита 6 часа пълна слънчева светлина.

Има начини да помогнете на стайните растения да процъфтяват през зимата въпреки студа и липсата на слънчева светлина, но не бива да използвате много тор, тъй като това може да отнеме от вкуса на билката. За да имитирате естествената слънчева светлина, дръжте размножените билки като френския естрагон на около 30 см от хладни, бели флуоресцентни лампи в продължение на около 14 часа на ден.

Преместване на размножения през зимата френски естрагон на открито през пролетта

Докато размножавате френски естрагон на закрито, е добре да знаете, че билката е отровна за животни, включително котки, кучета и коне. Тези симптоми варират по тежест от повръщане и диария до кома. Френският естрагон е податлив и на проблеми с кореново гниене и плесен, ако се преполи, а листата му лесно се нараняват. Междувременно, ако листата започнат да пожълтяват и покафеняват, те трябва да бъдат отстранени, за да се избегнат гъбични инфекции. Въпреки това, това е билка, която продължава да дава плодове, ако решите да я пресадите през пролетта.

Стайните растения трябва да се преместят навън, след като нощните температури са постоянно над 10 градуса по Целзий, вероятно около май (въпреки че това ще варира в зависимост от местната среда). Мулчирането на билките, може би чрез полагане на окосена трева върху корените им, може да помогне да се затоплят през по-студените месеци. Френският естрагон трябва да се поставя на разстояние приблизително 60 см един от друг, ако се пресажда в пролетна билкова градина, или френският естрагон може да бъде силно растение-компаньон на култури като патладжан, ако искате да го разположите сред зеленчуците си.

Ако сте използвали технологични помощни средства като лампи за отглеждане през зимата, е важно да ги аклиматизирате към по-силна слънчева светлина. Може да се получи изгаряне на листата или промяна в цвета, ако преместите естрагона, размножаван на закрито, на пряка слънчева светлина твърде бързо. След като билката се установи на открито, ще трябва да я разделяте на всеки две или три години, за да сте сигурни, че не губи жизнеността си, и това ще ви даде възможност да размножавате нови издънки отново.