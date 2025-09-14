Брашнеста мана - причина и лечение

Когато се грижите за градината си, ще искате да се уверите, че растенията ви са в добро и здравословно състояние. Едно от нещата, за които трябва да следите растенията си, е брашнестата мана, гъбично заболяване, което може лесно да зарази повечето растителни сортове, от цветя и зеленчуци до дървета. Разговаряхме с експерт за това какво е брашнестата мана, какво причинява брашнестата мана по растенията и как можете да я лекувате и предотвратявате в градината си този сезон.

Задължителна есенна подготовка на градината за зимата

Какво е брашнеста мана?

Брашнестата мана е гъбично заболяване по растенията, казва Алън Тейт, сертифициран от ISA арборист в Blooma Tree Experts. „Това е листна гъбична инфекция, причинена от много различни бактериални видове от много родове“, казва той. Лесно се разпознава по прахообразните си, петнисти бели или сиви петна по листата или стъблата на растенията. Може да засегне повечето растения и дървета, но за щастие не ги убива – просто може да ги обезобрази, ако не се лекува навреме.

Още: 5 храста за размножаване през есента

Брашнестата мана се нуждае от растение гостоприемник, за да покълне и да процъфтява, а повечето гъбички, причиняващи брашнеста мана, са склонни да заразят само един вид гостоприемник. „Много от тях са специфични за гостоприемника и не прескачат от един растителен вид на друг. Повечето обаче могат да се движат доста свободно“, казва Тейт. Това означава, че ако вашите люлякови растения имат брашнеста мана, тя вероятно няма да зарази други цветя или храсти наблизо – само вашите люляци.

Симптоми на брашнеста мана

Можете да разпознаете брашнеста мана по следните симптоми:

Петнисти бели или сиви прахообразни образувания

Още: Кои цветя са най-подходящи за баня?

Пожълтели, усукани листа

Паднали листа

Изкривени издънки и пъпки

Причини за брашнеста мана

Още: Само така е правилно да подрежете орхидеята за буен цъфтеж

Брашнестата мана често се появява през по-топлите периоди на годината и може да е често срещана в пренаселени насаждения, които нямат добра циркулация на въздуха между тях. Високата относителна влажност, ниската влажност на почвата и по-топлите температури на въздуха могат да играят роля в способността на брашнестата мана да покълва спори върху растението гостоприемник. „Брашнестата мана най-често се образува върху листата на чувствителни растения в области с гъста листна маса, където влажен и застоял въздух може да се задържа (и върху листата, които постоянно се овлажняват от напояване)“, казва Тейт. Най-често тези растения изпитват стрес от суша, лоша резитба и/или други болести, казва той.

Пълно ръководство за размножаване на стайни растения

Спорите на брашнеста мана могат да попаднат във вашата градина чрез вятъра, насекоми или дори вода, като кацат върху растенията гостоприемници и ги заразяват, когато условията (температура, относителна влажност и сравнително суха почва и въздух) са подходящи.

Брашнестата мана също така е склонна да облагодетелства млади, незрели растения; напълно зрелите растения и листа са по-малко податливи на инфекция с брашнеста мана.

Как да предотвратим брашнеста мана

Още: Градински растения, които са опасни за здравето на децата ви

За да предотвратите инфекция с брашнеста мана, имайте предвид тези съвети.

Не поливайте растенията си отгоре: Поливайте растенията си директно на нивото на почвата, така че листата да останат без излишна влага, която може да насърчи растежа на плесен.

Подрязвайте растенията, за да подобрите циркулацията на въздуха: Искате да се уверите, че около растенията ви може да се циркулира достатъчно въздух. Пренаселените растения могат да увеличат относителната влажност около тях, което осигурява оптимални условия за развитие на брашнеста мана.

Отглеждайте устойчиви сортове растения: Можете да изберете да отглеждате растения, които са устойчиви на брашнеста мана , като например едролист флокс, градински флокс Жана или дрян Куса. Това помага да се намали нуждата от фунгициди във вашата градина.

Още: Опитните градинари правят това в градината си през септември

Избягвайте сянката: Ако засаждате неустойчиви растения, внимавайте да ги отглеждате на места, където ще имат възможност да изсъхнат – засаждането на някои от тези растения на сянка може да означава по-дълго време на сушене, когато са мокри, и увеличаване на вероятността от покълване на спори.