Как да подобрите качеството на почвата за по-богата реколта през следващия сезон

С прибирането на реколтата от последните домати, някои ще сеят зимни култури, докато други вече ще мислят как да извлекат повече от градините си през следващия сезон. За фермера Марян Кребс от Меджимурье и преподавателката Кристина Лучич Андриянич, първата стъпка е почвата.

„За мен например люцерната е „ живо злато“ в оранжерията. Оставям я за две години и около нея засаждам растения по ред: люцерна, маруля, тиквички. Многогодишните растения подхранват почвата много повече от едногодишните. Люцерната има дълбок корен и след две години просто я кося - коренът се превръща в прекрасен гъбен материал, който обогатява почвата “, обяснява Марян, който постоянно съветва градинари в профила си в социалните мрежи за значението на микроорганизмите в почвата и какви условия са подходящи за отделните растения.

Вашият собствен компост

Наскоро той публикува видеоклип, в който засажда зеле в прясно окосена трева, защото, както твърди, то я харесва. Добавил е само шепа компост в дупката за растението. Не е копаел в оранжериите си от години, използвайки само зелено торене и собствен компост.

Кристина също практикува метода „ без копаене “ в градината си в Новска , а през последните години и зелено торене.

„Тази година държах картофите в слама на леха с покривна култура и се получи! Допуснах малка грешка, защото ги засадих доста късно, така че сушата си взе своето, но що се отнася до самата почва, зеленото торене беше добър ход. Ключът е просто да мулчираме растенията, които използваме за зелено торене, преди да дадат плодове, тоест във фазата на цъфтеж “, казва Кристина, добавяйки, че не е роб на правила за това кога точно да се направи нещо, защото често е невъзможно поради други задължения.

„Ако имам време да засадя нещо сега или може би е последният момент, няма да чакам всички покривни растения да цъфтят, а ще ги навия по-рано и ще ги покрия с картон или плат, само за да не получават слънчева светлина, и ще ги засадя в това покритие след няколко дни “, казва той.

Елдата расте бързо

Преди да засадите луковици, можете да използвате септември и октомври за зелено торене в леха. Елдата , казва Кристина, е доста добро решение, защото расте бързо. Тя планира да засади смес от бобови растения, зърнени култури и треви, които ще обърне след два месеца и след това ще засади директно в тях.

„Хората малко се лъжат за някои неща и мислят, че бобовите растения обогатяват почвата с азот. Фасулът и грахът в края на сезона нямат полезни бактерии около корените, когато стиснете бучката на корена, когато извадите растението от почвата, тя би трябвало да е червена, но не е “, казва Марян, споменавайки, че затова е важно торенето да не развива плодове.

Той добавя, че винаги е добре да се сеят повече култури, защото това внася разнообразие в почвата . Някои култури не понасят зимата, така че когато избирате смеси или създавате своя собствена посевна смес от, например, зърнени и бобови култури, трябва да обърнете внимание на това, което ще преживее зимата.

