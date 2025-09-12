Как лесно да размножите салвия от резници

Салвията, наричана още градински чай, е много популярно градинско многогодишно растение . Има над 900 вида и всеки градинар има любим, като например наситено лилавите гроздове на Salvia nemorosa . Ако имате салвия и искате още от тези лесни за отглеждане красавици, никой не може да ви вини. За щастие, не е трудно да се размножава. Можете ли да отглеждате салвия от резници? Прочетете за информация относно размножаването на салвия чрез резници, включително съвети как да вкоренявате резници от салвия.

Можете ли да отглеждате салвия от резници?

Хубавото на размножаването на салвия с резници е, че със сигурност ще получите растения, точно като родителското растение. При размножаването със семена това не винаги е така. Всеки, който има растения градински чай, може да започне да размножава салвия от резници. Лесно е и практически безпогрешно. Когато размножавате салвия от резници, ще трябва да отрежете сегменти от растението от върховете на стъблата. Някои експерти препоръчват резникът да включва една пъпка на върха на стъблото и два листни възела. Това са местата, където листата растат от стъблото. Други предлагат да се вземе резник с дължина между 5 и 20 инча (5-20 см). И в двата случая се уверете, че използвате остри, стерилизирани ножици за градинарство и направете разреза точно под възела.

Как да вкоренявате резници от салвия

Когато вземате резниците за размножаване на салвия, поставете ги в чаша с вода, като първо отрежете края. Това помага да се запазят свежи. Следващата стъпка е да отрежете всички листа от долните няколко сантиметра (20 см) на стъбления резник. Ако работите със салвия с едри листа, отрежете и долната половина на всеки лист, който сте оставили на стъблото. Можете да започнете да размножавате салвия от резници, като ги поставите във вода или като ги поставите в почва. Ако изберете размножаване на салвия с резници във вода, просто поставете резниците във ваза и добавете няколко сантиметра (20 см) вода. След няколко седмици ще видите да растат корени. Когато вкоренявате резници от салвия в почва, потопете отрязания край в хормон за вкореняване , след което ги засадете във влажна почвена смес. Една добра среда, която можете да опитате, е смес от перлит/вермикулит и почвена смес в съотношение 70/30. Отново очаквайте корени след около 14 дни.

Как да засаждаме салвия

Да се ​​научите как да отглеждате салвия е сравнително лесно, въпреки че ще изисква известно проучване. Родът Salvia всъщност е доста голям, съдържащ стотици различни видове. За щастие, много от тези растения са сходни по отношение на своите нужди и изисквания за растеж.

Това важи особено за салвиите, които са популярни за използване в домашния пейзаж. Въпреки че тези многогодишни растения могат лесно да се отглеждат от семена, повечето градинари избират да купуват растенията си през пролетта от местни разсадници.

Решението кога да се засажда салвия зависи до голяма степен от региона, въпреки че повечето хора намират пролетта за най-подходяща. Салвията може да се пресади в градината и в началото на есента, при условие че е предвидено достатъчно време за развитие на корените преди настъпването на по-хладните зимни температури.