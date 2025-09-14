Сега е последният шанс да засадите тези любими зеленчуци

Началото на септември е последното оптимално време за засаждане на карфиол и броколи в оранжерии, особено ако планирате да приберете реколтата след около 90 дни . Сега е моментът да се възползвате от възможността и да си осигурите качествена есенна и ранна зимна реколта.

Засаждане и грижи

За карфиола и броколите се използва същото разстояние при засаждане, между редовете и между растенията 60 х 40 см.

И двете са сред културите, които не изискват много внимание, но няколко неща са важни за успеха. Осигурете влажност на почвата им, като поливате редовно, особено в началната фаза на растеж.

Имайте предвид, че плевелите могат да забавят развитието, затова ги премахнете, преди растенията да „завладеят“ площта. Особено важно е в по-топлите дни да проветрявате оранжерията, за да предотвратите болести.

Броколите узряват по-рано, около 70 дни след засаждането, докато карфиолът се нуждае от малко повече време – средно около 90 дни – за да бъде готов за прибиране на реколтата. Тази разлика ви позволява да разпределите реколтата на две вълни и да удължите периода на продажби.

Препоръчителни хибриди

За есенното отглеждане на броколи се препоръчва да се избират устойчиви хибриди и сортове, които произвеждат еднородни, висококачествени глави и са подходящи както за прясна консумация, така и за преработка.

Монако F1 – ранен хибрид, твърда и компактна глава, отличен за есенно производство.

Партенон F1 – устойчив на високи температури, образува равномерни, тъмнозелени глави.

Калабрезе – популярен ранен сорт, с по-кратък вегетационен период, отличен за прясна консумация и замразяване.

Броколито и карфиолът са зеленчуци, които при правилно съхранение могат да запазят свежестта, вкуса и хранителната си стойност до прясната реколта през следващата година. След прибиране на реколтата е важно да се следват подходящите стъпки за обработка, за да се удължи срокът им на годност и да се запази качеството им. Замразяването е един от най-добрите методи за дългосрочно съхранение на тези култури.

Броколито се бере, когато главата е твърда и компактна, преди съцветията да започнат да се отварят, а карфиолът, когато главата е бяла, твърда и добре развита, но преди да започне да променя цвета си. Зеленчукът се нарязва с остър нож с няколко сантиметра от стъблото, което спомага за запазване на свежестта.

Подготовка за замразяване

Отстранете листата и грубите части на стъблото. Измийте зеленчука със студена вода, за да отстраните всякакви замърсявания, насекоми или други отпадъци. След това го нарежете на по-малки розички. Можете да обелите стъблата на броколите и да ги нарежете на парчета, тъй като те също са годни за консумация и богати на хранителни вещества.

Бланширането е ключова стъпка за запазване на вкуса, текстурата и цвета на тези зеленчуци. Този процес спира ензимите, които могат да причинят промени в качеството по време на съхранение. Сварете вода и пригответе купа с ледена вода. Поставете зеленчуците във врящата вода - 2-3 минути са достатъчни за броколи и 3-4 минути за карфиол.

След бланширане, веднага прехвърлете зеленчуците в ледена вода, за да спрете процеса на готвене.

Отцедете добре зеленчуците и ги подсушете с кухненска хартия преди замразяване. Това предотвратява образуването на излишен лед .

Замразяване на броколи и карфиол

Поставете зеленчуците в торбички или контейнери за замразяване. Изстискайте излишния въздух, за да предотвратите окисляване и образуване на ледени кристали.

Отбележете датата на замразяване върху опаковката. Зеленчуците е най-добре да се използват в рамките на 6-8 месеца за оптимален вкус и качество. Подредете торбичките така, че зеленчуците да останат плоски , което позволява по-бързо замразяване и спестява място.

Правилната обработка позволява запазване на свежестта, цвета и хранителната стойност

Поддържайте температурата, като настроите фризера си на -18°C или по-ниска. Опаковайте зеленчуците на по-малки порции, за да избегнете размразяване на голямо количество наведнъж. След размразяване, зеленчуците не трябва да се замразяват повторно, тъй като губят качества.

Правилната обработка и замразяване ще помогнат за запазване на свежестта, цвета и хранителната им стойност през цялата зима. Като следвате тези прости стъпки, ще можете да се наслаждавате на тези зеленчуци до пролетта, независимо дали като гарнитура или във вкусни супи и яхнии.