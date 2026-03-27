Черешите ще са сладки като мед - просто поръсете около дървото с този тор

Правилната грижа е важна при отглеждането на овощни дървета - това важи и за черешите. За да приберете богата реколта от сочни и сладки плодове, е важно да използвате тор, който е едновременно ефективен и естествен. Градинарите с опит много добре знаят кой е този тор, който значително подобрява състоянието и качеството на плодовете.

Най-добрият тор за черешовото дърво

Градинарите подчертават, че черешите растат най-добре на слънчеви, топли и защитени от вятър места. Почвата трябва да е плодородна, добре дренирана и богата на минерали - калий и калций. Черешовото дърво не обича тежки, преовлажнени почви или киселинна среда. Ето защо за отглеждане на череши си струва да изберете тор, който не само ще подхрани растението, но и ще подобри структурата и pH на почвата.

Дървесната пепел е един от най-достъпните и екологични торове, които можете да използвате в градината си. Тя се получава чрез изгаряне на дърва и съдържа ценни минерали: калий, калций, фосфор и магнезий.

Пепелта има дезоксидиращ ефект върху почвата, което е особено полезно за черешовите дървета. Редовното прилагане на този отпадък - като естествен тор подобрява структурата на почвата, подпомага развитието на кореновата система и повишава устойчивостта на растението към болести.

Едно от най-важните хранителни вещества, съдържащи се в дървесната пепел, е калият. Този елемент е отговорен за водния баланс на растението, подпомага транспорта на захарите и влияе върху натрупването им в плодовете.

Черешите, наторени с пепел, са по-сочни, по-твърди и по-сладки. Освен това, калият подобрява цвета на плодовете. Недостигът на това хранително вещество често води до намаляване на добива, главно на кисели плодове.

Как да използваме дървесна пепел за торене на черешата?

Най-доброто време за прилагане на този продукт е през пролетта, когато дърветата тепърва се съживяват. Третирането може да се извърши и веднага след като дървото е цъфнало.

Пепелта трябва да се разпредели равномерно около дървото, да се смеси внимателно с горния почвен слой и след това да се полее. Важно е да не се прекалява. Твърде много пепел може да повиши твърде много pH на почвата. 30-50 гр дървесна пепел са достатъчни за торене на едно дърво.

Градинарите с опит, които използват този метод на торене, винаги получат богата реколта от сочни и сладки като мед череши.

