Народна гордост: Българско момиче изумява с гласа си (ВИДЕО)

Виктория Найденова е един от талантливите участници в деветото издание на "E-Fest Конкурс за певци, танцьори, инструменталисти и автори на музика". Тя блестящо изпълнява обичаната народна песен "Рано ми е, море, слънце огреяло". Както сами можете да видите, Вики е изключително талантливо момиче и пее с душата си.

Повече за талантливата Виктория

Виктория е на 9 години от град Перник. Тя започва да се занимава с пеене още на 6-годишна възраст и е възпитаник на музикална школа „Хармония“ с ръководител Валери Цветков. Има зад гърба си множество участия във фолклорни конкурси и фестивали, от които печели престижни отличия. Сред тях се открояват: първо място и златен медал от XIX Международен фолклорен конкурс „Пауталия“, първо място и златен медал от фолклорния фестивал „Струма пее“, сребърен медал от Националния конкурс „Пиленце пее“, сребърен медал от XXVII Национален детски празник „Чичо Стоян“, както и трето място от XXII Фолклорен фестивал „Шопско пее“.

