Лайфстайл:

Народна гордост: Българско момиче изумява с гласа си (ВИДЕО)

27 март 2026, 12:49 часа 214 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
Виктория Найденова е един от талантливите участници в деветото издание на "E-Fest Конкурс за певци, танцьори, инструменталисти и автори на музика". Тя блестящо изпълнява обичаната народна песен "Рано ми е, море, слънце огреяло". Както сами можете да видите, Вики е изключително талантливо момиче и пее с душата си. 

Как да я подкрепите

Наградата на публиката се определя от броя харесвания на видеото – вашият вот е важен! Затова нека да подкрепим лъчезарната Виктория Найденова - само трябва да харесате видеото ѝ.

Повече за талантливата Виктория

Виктория е на 9 години от град Перник. Тя започва да се занимава с пеене още на 6-годишна възраст и е възпитаник на музикална школа „Хармония“ с ръководител Валери Цветков. Има зад гърба си множество участия във фолклорни конкурси и фестивали, от които печели престижни отличия. Сред тях се открояват: първо място и златен медал от XIX Международен фолклорен конкурс „Пауталия“, първо място и златен медал от фолклорния фестивал „Струма пее“, сребърен медал от Националния конкурс „Пиленце пее“, сребърен медал от XXVII Национален детски празник „Чичо Стоян“, както и трето място от XXII Фолклорен фестивал „Шопско пее“.

Весела Софева
Виктория Найденова
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес