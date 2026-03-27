Сърце, диабет, астма: Над 2,5 млн. българи имат хронично заболяване

Шокиращи данни за хроничните заболявания на българите показва разкрива Националната здравно-информационна система (НЗИС) за 2026 г.

Според официалната статистика над 2,5 млн. българи имат регистрирано някакво хронично заболяване.

Най-много са болните от сърце

Най-много хора у нас са с исхемична болест на сърцето - 1 129 870 души.

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) представлява засягане на съдовете на сърцето, по-точно на неговите артерии. Тя е тясно свързана с атеросклерозата, при която съдовете се променят - най-често се стеснява луменът (просветът) им и може да се стигне до тяхното запушване.Това нарушава кръвотока към мускула на сърцето (миокарда), което е свързано с появата на различни симптоматики. Самата дума исхемия означава недостатъчно снабдяване на тъканите с кислород.

Само от началото на годината новодиагностицираните случаи са 30 140, което подчертава продължаващата тенденция сърдечно-съдовите заболявания да бъдат сред водещите здравни проблеми в страната.

Най-голям е броят на засегнатите в област София (столица), те достигат 147 393 души, следвана от Пловдив с 122 123 случая. Във Варна регистрираните са 66 047, а в Бургас – 60 546.

Разпределението по възраст показва ясно изразена тенденция – заболяването нараства рязко с напредването на възрастта. Най-голям е броят на пациентите във възрастовите групи между 70 и 79 години, където засегнатите достигат съответно 186 048 души (70–74 г.) и 189 624 души (75–79 г.). Високи стойности се наблюдават и при хората между 65 и 69 години – над 161 000, предаде Фокус.

В същото време пак според данните на системата към днешна дата има 8593 регистрирани случаи на инфаркт на миокарда.

Втори са диабетиците

Статистиката показва много тревожна картина с диабета у нас.

Според данните лицата с диабет тип 1 в страната през 2026 са 75 275 души, а тези с диабет тип 2 са 742 576 души.

Само за 3 месеца от началото на годината новодиагностицираните българи с диабет тип 2 са 20 137 души. Отново най-много болни има в столицата - 114 000 души. Според статистиката с диабет се диагностицират най-често хора над 35-годишна възраст.

Проблемна е статистиката и на хората с дихателни хронични заболявания.

С хронични болести на долни дихателни пътища са 344 355 българи, а 201 606 души са болни от астма.