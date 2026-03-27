Palaye Royale се присъединяват към Breaking Benjamin в София!

Американската рок сензация Palaye Royale ще бъде специален гост на концерта на Breaking Benjamin в София на 29 юни 2026 г. в Арена 8888. Създадени от братята Remington Leith, Sebastian Danzig и Emerson Barrett, Palaye Royale изграждат своя собствена идентичност като част от т.нар. "fashion-art rock" сцена – смес от глем, арт рок, пънк и алтернативно звучене, съчетана със силно визуално присъствие и артистична концепция.

Най-новият им албум "Death or Glory" бележи нов етап в развитието на групата – по-мащабен, по-директен и зареден с енергия запис, който подчертава способността им да съчетават мелодия, бунтарски дух и модерен рок звук. С него Palaye Royale затвърждават позицията си като едно от най-оригиналните и дръзки имена на съвременната рок сцена.

Харизматични, театрални и напълно непредсказуеми на сцена, Palaye Royale са известни със своите експлозивни лайв изпълнения и силна връзка с публиката – качества, които ги превръщат в идеалния съпорт за Breaking Benjamin.

Концертът на 29 юни в Арена 8888 обещава да бъде едно от най-значимите рок събития на годината – среща между различни поколения и стилове, обединени от мощен звук, емоция и впечатляващо сценично присъствие.

Билети за концерта на Breaking Benjamin със специален гост Palaye Royale на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.