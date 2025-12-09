често срещани растения, които да избягвате да засаждате в градината си, ако имате домашни любимци

Много хора не осъзнават, че някои от прекрасните, привлекателни растения, които засаждат в градината си, могат да бъдат смъртоносни за техните домашни любимци или дори за малки деца. Много декоративни растения са пълни със съединения, които са опасни за котки и кучета. Някои често срещани градински растения могат „само“ да причинят разстроен стомах, но други могат да доведат до гърчове, сърдечни аритмии, органна недостатъчност и смърт само след малко хапване.

Момина сълза (Convallaria majalis)

Момина сълза е безспорно красива, с красиви бели и пастелни камбанки и плодове, които добавят интерес към градината в края на сезона. Но е опасна. Всички части на растението съдържат големи количества сърдечни гликозиди, като най-високата концентрация е в червените плодове. Ако се консумира, може да причини повръщане, летаргия и промени в сърдечния ритъм, които могат да убият както котки, така и кучета. Един от най-големите проблеми е колко лесно завладява двора. Момина сълза е горско растение и е агресивно почвопокривно растение, което се разпространява бързо чрез коренища и може също да се самозасява.

Ако искате почвопокривно растение, което расте на сянка и е безопасно за вашите домашни любимци, моят първи избор би бил пълзяща мащерка (Thymus serpyllum), която е нетоксична, ако се яде в малки количества. Тя расте добре на сянка и в тънка почва, държи плевелите настрана и се нуждае от много малко поддръжка. Можете да я използвате и като кулинарна билка. Пълзящата мащерка е чудесно ароматна, което е полезно за отблъскване на елени и някои насекоми вредители, а прекрасните малки цветове са магнити за пчели и други опрашители.

Напръстник (Digitalis purpurea)

Обичам напръстниците. Те са толкова красиви, с високите си стъбла и разкошни розови или бели камбанки. Но тези красиви горски растения трябва да стоят далеч от градината ви, ако имате домашни любимци или малки деца, освен ако не ги държите безопасно оградени и недостъпни. Те съдържат концентрирани нива на дигиталисови гликозиди. Може би сте чували за дигоксин, мощното лекарство за сърце. Е, както подсказва името, то се извлича от листата на напръстника (Digitalis). Не бихте позволили на вашите домашни любимци или деца да имат неконтролиран достъп до лекарствата с дигоксин на баба, така че не бива да ги оставяте близо до растението, от което идва.

Поглъщането дори на малки количества от която и да е част от растението напръстник, дори на изсушените семенни главички, директно засяга сърцето. Симптомите могат да включват повръщане, неравномерен сърдечен ритъм, колапс и дори смърт. Така че напръстниците наистина не са растение, което бихте искали да рискувате около домашните си любимци и децата си.

Нарцис (Narcissus spp.)

Нарцисите са прекрасни и са едни от най-ранните цветове, които хранят ценните опрашители. За съжаление, те съдържат ликорин, който при кучета и котки може да причини повръщане, диария и лигавене. В големи количества нарцисите могат да засегнат и сърцето. Тежкото отравяне с нарциси обикновено се случва при кучета, защото те са по-склонни да ровят и намират луковиците, които съдържат повече кристали ликорин, отколкото листата или цветовете.

Ако искате нарциси, дръжте ги зад ограда, дори когато са в латентно състояние, защото кучетата все още могат да ги изровят. Можете също да ги поставите в контейнери. Като алтернатива, засадете луковиците в мрежести кошници директно в почвата, така че растенията все още да могат да растат, но кучетата ви да не могат лесно да стигнат до луковиците през останалата част от годината.