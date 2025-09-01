Цвеклото ще издържи цяла зима, ако го заровите в това

Стар метод за съхранение на цвекло в пепел отново набира популярност сред градинарите. Този забравен метод е по-ефективен от съвременните технологии. Оказва се, че обикновената дървесна пепел може да направи чудеса с кореноплодни зеленчуци, като ги запази свежи до следващата реколта.

Съхранение на цвекото в пепел

Пепелта създава алкална среда, която потиска развитието на гъбички и бактерии. В същото време тя не изсушава зеленчуците като пясъка, а поддържа оптимална влажност. Само чиста дървесна пепел без въглища или отломки е подходяща за съхранение. Най-добре е да се използва продуктът от изгаряне на широколистни дървета.

Цвеклото не се измива преди заравяне, а само се почиства внимателно от пръст. Върховете се отрязват, оставяйки дръжки с дължина 1-1,5 см. В дървена кутия се изсипва слой пепел с дебелина 3-4 см, след което кореноплодите се поставят така, че да не се докосват. Горната част е изцяло покрита с пепел. Оптималната температура за съхранение е +2-+4°C. При такива условия цвеклото не пониква и не губи сочността си.

Пепелта абсорбира излишната влага, но същевременно създава защитна обвивка около всяка кореноплодна култура. Това предотвратява увяхването и гниенето.

Веднъж месечно си струва да се проверява състоянието на горния слой цвекло. Ако е необходимо, пепелта може леко да се навлажни от спрей бутилка.

Този метод е особено добър за малки кореноплодни зеленчуци с диаметър 8-10 см. Едрите глави цвекло се съхраняват по-зле, независимо от метода. Интересното е, че цвеклото, консервирано в пепел, изглежда толкова свежо през пролетта, колкото и когато е било събрано. То не губи нито вкуса си, нито полезните си свойства.

Някои домакини добавят към пепелта сухи листа от папрат или мента. Тези растения съдържат фитонциди, които допълнително защитават реколтата.

Още за съхранението на цвекло

Цвеклото се съхранява добре на остъклен балкон. Поставете го в дървени кутии, плетени кошници или хартиени торби и изолирайте контейнерите за съхранение отвътре. Важно е температурата на въздуха на балкона да не пада под 2 градуса. Покрийте отгоре с одеяло, за да не замръзне и да не увехне цвеклото. Ако на балкона има слана, внесете зеленчуците в апартамента.

Не мийте цвеклото преди съхранение. Ако искате да запазите продуктите до пролетта, напълнете дървени кутии без дупки с речен пясък и заровете всяко цвекло в него, така че плодовете да не се допират един до друг.

