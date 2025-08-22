Цветя за засаждане през септември

Септември е сезонният преход от края на лятото към началото на есента и е идеално време за сеитба. Почвата все още задържа лятната топлина, а градините виждат както понижение на температурите, така и увеличаване на валежите, създавайки идеална среда за сеитба на открито.

Издръжливите едногодишни и многогодишни цветя могат да се засаждат през септември , както на закрито, така и на открито, в зависимост от вида. Ранната сеитба носи ползите от по-ранен цъфтеж през следващата година и прави засаждането на цветни семена идеална задача за месеца, заедно със засаждането на пролетни луковици за цъфтеж през края на зимата и пролетта.

Как да сеем семена за цветя през септември

Не е универсален подход за сеитба този месец. Някои семена на цветя могат да се засяват на открито директно в мястото им на растеж през септември, докато други трябва да се засадят на закрито или в хладилна рамка, за да презимуват и да се разсадят навън през пролетта. Обясняваме най-добрия подход, заедно с други съвети за сеитба, за нашия избор от цветя за сеитба през септември.

Виола

Виолите са с широко разпространение и са многофункционални. Предлагат се в най-различни цветове, за да се използват в много идеи за дворове , от оформяне на бордюри и пътеки до градини в контейнери . Виолите са идеални растения за зимни градини , тъй като много разновидности цъфтят през по-студените месеци. Те са и ядливи цветя , които могат да се добавят към салати или да се използват като декорация за торти.

За да размножите виоли от семена, посейте семената върху повърхността на компоста и ги покрийте с тънък слой от още компост или вермикулит . Семената би трябвало да покълнат бързо и ще е необходимо да се пресаждат в отделни контейнери. Зимно цъфтящите видове виоли могат да бъдат засадени в късна есен или други сортове могат да презимуват на закрито, за да се засадят навън през пролетта.

Метличина

Метличина е издръжливо едногодишно растение, което може да се засее директно в задния двор през септември за ранен цъфтеж на следващата година. Тези лесни за отглеждане цветя са лесни за поддръжка и чудесни за градини с диви животни . Това е така, защото цветовете им, които често са сини, но се предлагат и в червени, розови, лилави или бели разновидности, са обичани от опрашителите.

Или разпръснете семена от метличина в лехи и бордюри и леко разгребете почвата, за да ги покриете с тънък слой пръст, или посейте семената в подготвени редове, ако предпочитате по-подреден вид. Топлите почви през есента и редовните дъждове би трябвало да означават добро покълване, но обърнете специално внимание на поливането на растенията при липса на валежи.

Нигела

Нигелата е цвете, което можете да засеете през август или септември. Бързорастящото едногодишно растение , известно още като „любов в мъгла“, произвежда зашеметяващи сини, розови или бели цветове и отличителни фино разделени яркозелени листа, обграждащи цвета. Нигелата може да достигне височина от 40-60 см и е подходяща за запълване на празнини в бордюри, засаждане на групи за драматичен ефект или може да вирее в контейнери или висящи кошници.

Нигелата ще се засява сама в градината, но можете да съберете безплатни семена от растенията, които да посеете директно в почвата за ранен цъфтеж следващата година. Семената ще покълнат бързо и обилно, така че не забравяйте да ги разредите до 15-20 см едно от друго, за да дадете на растенията необходимото пространство за развитие.