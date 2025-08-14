Дупки в листата на хортензията - причини и лечение

Летните жеги могат да започнат да се отразяват зле на хортензиите , особено когато температурите се покачват в края на юли и август. Но ако нормалното покафеняване и увяхване на листата започне да се превръща в дупки, може да се сблъскате с нещо повече от лятното слънце.

Множество вредители може да ядат вашите хортензии. В зависимост от вида хортензия и визуалните сигнали от дупките, обикновено можете да стесните кръга от точно това, което атакува градината ви. И когато разберете какво причинява грозните дупки във вашата хортензия, можете да предприемете действия, за да спрете нашествието.

Ето как да подходите към ситуацията и да спрете градинските виновници да ядат вашите хортензии, според един експерт по хортензии.

Хортензиите обикновено са лесни за отглеждане храсти, които не стават жертва на много болести или вредители, но листата им могат да бъдат изключително примамливи както за вредителите, така и за животните.

„Видът на насекомото често зависи от условията на отглеждане, като мокро, сухо, влажно или хладно, и от вида на атакуваната хортензия“, казва експертът по хортензии Лорейн Болато.

Може да откриете, че листата на хортензията ви осигуряват храна за всичко - от гъсеници до охлюви, бръмбари и листни въшки. Междувременно, листните молци може да сплитат листата ви, използвайки копринено вещество. А елени и зайци също са известни с това, че хапят листата на хортензията.

Първата стъпка, за да разберете защо листата на хортензията ви се ядат, е да разберете кой ги яде. Болато препоръчва да извадите ръчна лупа, за да огледате щетите.

„Ръчната лупа е малка лупа, която човек използва за оглеждане на растение, особено на долната му страна, където се събират повечето насекоми.“

4 често срещани виновници за щетите

Независимо дали се борите с японски бръмбари или люти трипси, това са признаците, за които трябва да внимавате, когато оценявате дупките по листата на хортензията си.

Японски бръмбари: Дупките, оставени от японските бръмбари, са лесно разпознаваеми по дантеления им вид. Бръмбарите ще изядат всичко, освен скелета на листа. Болато добавя: „Хортензиите с големи листа, като Endless Summer, може да са в менюто на японските бръмбари.“

Гъсеници: Хортензиите са любим източник на храна за гъсениците, които оставят дупки, докато се хранят с листата. Малки, тъмни изпражнения често се намират близо до дупките.

Охлюви: Ако имате млади хортензии, те биха могли да се превърнат в основна мишена за охлюви. Те често ще се появяват като по-големи дупки и охлювите ще се хранят от центъра на листа. Може да забележите техните слузести следи наблизо.

Мрежести червеи: „Може да се появят и мрежести червеи. Обикновено можете да видите мрежата близо до зоната, засегната от насекомите“, казва Болато. Тези гъсеници ще изядат листата, често оставяйки скелета след себе си, подобно на начина, по който японските бръмбари увреждат хортензиите.

