Есенни грижи, които ще помогнат на вашите вечнозелени растения да процъфтяват през зимата

Между засаждането на пролетно цъфтящи луковици и гребенето на листата, вашият есенен списък със задачи за градината вероятно е доста дълъг, което улеснява пренебрегването на вашите вечнозелени растения. Въпреки че тези растения винаги изглеждат доста здрави през зимата в сравнение с други, които са изсъхнали, те все още се нуждаят от малко подкрепа, за да преживеят по-студените месеци. Извършването на грижи за тях сега през есента ще помогне на вашите вечнозелени растения да процъфтяват през зимата.

Една наистина важна есенна задача за вашите вечнозелени растения, особено ако живеете на място, където е много ледено, е да ги поливате обилно. Вашите вечнозелени растения може да претърпят прекомерна загуба на вода през листата си през зимата и ако корените им са в замръзнала почва, може да им е трудно да получат необходимата влага. Оставете земята да се накисва добре през есента, за да помогнете на вашите вечнозелени растения да преживеят зимата. Ако вашите вечнозелени растения са страдали от зимно изсушаване в миналото, което е когато губят твърде много вода, може да помислите за прилагане на спрей против изсушаване, за да създадете защитен слой върху листата им.

Наред с поливането, е полезно да се мулчира през есента, за да се насърчи растежът на силни и по-здрави растения. Мулчирането ще предпази корените на вашите вечнозелени растения от екстремните промени в замръзването и размразяването, които настъпват през зимните месеци. Поставете 5 до 10 см нарязана кора, дървени стърготини или листа в основата на вашето вечнозелено дърво, като се уверите, че има разстояние от поне 10 см между основата и мулча. За крехки и млади вечнозелени растения може да пожелаете да създадете бариера от зебло около тях, за да ги предпазите от силни ветрове.

Какво да не правите с вечнозелените си растения през есента

Има доста есенни задачи, които можете да извършите, за да помогнете на вашите вечнозелени растения да оцелеят и да процъфтяват през зимата. Има обаче някои неща, които може да смятате за полезни за вашите вечнозелени растения, но всъщност биха могли да им навредят. Най-добре е да избягвате резитбата на вечнозелените си растения през есента. Това може да насърчи нов растеж, който няма да е достатъчно издръжлив, за да издържи на зимното време. Резитбата след август може да отслаби дървото, така че изчакайте до пролетта, за да направите каквото и да е почистване.

Трябва също да избягвате торенето на вечнозелените си растения през есента. Подобно на резитбата, торенето през есента може да накара растението да пусне нов растеж. Растението, което пусне, няма да се развие достатъчно, за да преживее зимата. Дори бързодействащите торове в края на лятото трябва да се избягват за здравето на вашите вечнозелени растения. И накрая, ако решите да увиете вечнозелените си растения с зебло, уверете се, че не ги увивате твърде плътно. Това може да задържи влагата и да събере лед, което може да доведе до инфекция.