Направете това през октомври, за да поддържате плодното си дърво здраво през зимата

С понижаването на температурите, вашето овощно дърво променя темпото си, забавяйки растежа на върховете и подготвяйки корените и пъпките си за период на покой. Есента е периодът, в който го подготвяте за спокойна зима и силна пролет. Целта ви е да подготвите дървото за сезона. Уверете се, че е пило достатъчно вода, има достатъчно от правилните хранителни вещества, за да издържи през зимата, и е защитено от вредители, щети от времето и болести. По този начин ще получите по-здравословен пролетен растеж и по-добър добив по време на прибиране на реколтата.

Овощна градина - обработка и култивиране

Въпреки че съм пермакултурен производител, все още правя много подготвителна работа за моите овощни дървета през есента, за да помогна на природата и да ги подготвя за безопасна, здравословна, спяща зима. Ключови правила, които трябва да запомните, включват работа само когато почвата е обработваема, не е замръзнала или подгизнала. Ако трябва да поливате, когато е студено, правете го рано, за да има време водата да проникне дълбоко или пръските да изсъхнат, преди температурата да падне ниско през нощта. И не се ентусиазирайте твърде много с резитбата, подхранването и мулчирането, за да поддържате дърветата си здрави през зимния сезон.

Намокрете обилно овощните си дървета, преди земята да замръзне

Сухите корени са много по-податливи на зимни наранявания, особено при ветровито изложение или зими с ниско съдържание на сняг. Бавното, обилно поливане в късна есен помага на почвения профил да влезе в зимата равномерно влажен, така че корените да не изсъхват при студени и сухи ветрове. Това също така буферира онези резки цикли на замръзване и размразяване, които могат да повдигнат фини корени.

Изберете ден с размразяване и температури на въздуха доста над нулата и полейте дърветата си. Много хора правят грешката да поливат само около ствола, което е най-маловажно място. Вместо това, всъщност трябва да полеете цялата коренова зона, като капковата зона е най-важна. Помислете как корените на дървото се разпростират от ствола. При зряло дърво кореновата зона има същия размер или обхват като короната на дървото. Така че можете да видите, че няколко сантиметра вода, изляти точно върху ствола, наистина няма да свършат работа. Капковата линия на дървото е разположена по-навън около дървото, където водата се стича от най-външните листа. И там живеят по-голямата част от ключовите корени-хранителки, чакайки да поемат вода и хранителни вещества.

Добавете поничка мулч след първото замръзване

Мулчът е вашият зимен амортисьор. След няколко силни замръзвания, слой от 5 до 10 см нарязани листа или дървени стърготини върху кореновата зона буферира колебанията между замръзване и размразяване и намалява повдигането на почвата. Той също така поддържа по-стабилна пролетна почвена влага и защитава плитките корени, които захранват растенията.

Времето и разположението са от голямо значение. Само не натрупвайте мулч като вулкан . Не забравяйте, че на този етап всъщност не подхранвате дървото; по същество изолирате корените. Изчакайте, докато земята замръзне, преди да положите мулчовата „поничка“ и я дръжте на няколко сантиметра от ствола, за да избегнете гниене и скривалища на гризачи.

Използвам комбинация от листен мулч, добре угнил оборски тор от местен фермер и слама. Използвал съм също дървени стърготини и домашен компост. Ключът е обемистата органична материя, която е изолираща и бавно се разгражда. За по-младите дървета е от съществено значение дебелият слой мулч, тъй като земята често е рохкава и отворена. Това позволява на замръзването да проникне по-дълбоко, което прави нараняването на корените по-вероятно. Ако сте на много ветровито място, бързото събиране на почвата с гребло или лекото намокряне предпазва листния мулч от отвяване.