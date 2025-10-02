Есента е златно време за засаждане на тези любими зеленчуци

Есента често се възприема като време за изобилие от реколта в зеленчуковата градина. Реколтата, отглеждана и поддържана през пролетта и лятото, сега е на преден план и може да е пиковият сезон за прибиране на реколтата. Факт е обаче, че есента остава и чудесно време за засяване на различни зеленчуци.

5 зеленчука, от който трябва да вземете семена тази есен

Що се отнася до есенните зеленчуци за засаждане, те могат да бъдат както бързорастящи - култури, които се берат през есента и зимата, така и зеленчуци, които отнемат малко повече време и ще бъдат готови на следващата година. През есента почвата е достатъчно топла, за да се гарантира, че семената покълват бързо и растенията могат да растат бързо, преди да настъпи по-студеното време. Или можете да изберете от зеленчуците, които да отглеждате в оранжерия през есента.

1. Броколи рабе

Броколи рабе , известно още като рапини, е бързорастящ есенен зеленчук, който образува малки глави, подобни на тези при отглеждането на броколи . Всички части на растението, от главата до листата и стъблата, са годни за консумация. Лесно се отглежда и е зеленчук за хладния сезон, който е най-добре да се сее през пролетта и есента.

2. Бок чой

Бок чой е друг зеленчук, който не обича горещото време, така че е склонен да се сее през пролетта и есента.

Тази азиатска култура, известна още като пак чой или китайско зеле, произвежда ядливи стъбла и листа. Бок чой може да се събира като нежни листа или да се отглежда до зрялост, за да се използва в пържени ястия.

Засейте семената директно в плодородна почва на дълбочина около половин инч, като ги засявате последователно, за да осигурите стабилен добив. Бок чой расте бързо, бейби листата могат да са готови в рамките на 30 дни, докато за зрелите растения може да отнеме 60 дни. Засейте в началото на есента за по-късна реколта през сезона.

3. Спанак

Зимните сортове, издръжливи на зимен растеж, могат да се засяват в началото на есента, за да се осигури реколта от спанак през по-студените месеци. Можете да отглеждате спанак в земята, в повдигнати градински лехи или като част от градински контейнери .

Засейте семената директно в почвата на дълбочина около 2,5 см около шест седмици преди първата слана на слънчево място в градината. Зимните сортове могат да бъдат събрани между октомври и април. Помислете за поставяне на няколко спаначени растения в близост, за да предпазите реколтата си от вредители, които ще искат да гризат листата.

4. Репички

Репичките са много бързорастящ зеленчук , който може да се засее през есента за бърза реколта. Ако отглеждате репички в саксии , можете да ги приберете под покрив, когато настъпи по-студеното време, за да удължите допълнително сезона на летните репички.

Съществуват и зимни сортове репички за отглеждане , които са по-бавнорастящи и по-големи от обичайните летни репички. Тези видове репички се засаждат през есента, като се сеят по-далеч една от друга от летните им аналози, и могат да бъдат готови след 10 седмици. Това означава, че можете да събирате реколтата от репички през цялата зима, тъй като тези зимни видове могат да се оставят в земята, за да се извадят, когато е необходимо.

5. Маруля

Има толкова голямо разнообразие от марули, от които да избирате, предлагащи се в изобилие от цветове, форми и вкусове. Има гъвкавост при отглеждането на маруля , тъй като можете да отглеждате листа, които се отрязват и се появяват отново, или такива, които образуват глави, които се берат като цяло. Марулите могат да се засаждат през есента и те наистина се радват на по-хладните условия.

Можете да получите бърза реколта от маруля, само за 30-40 дни за бейби листа. Има много видове маруля за засаждане през есента и зимата, които могат да ви осигурят листа през по-студените месеци. Ако имате оранжерия или политунел, това допълнително ще увеличи възможностите ви, като дори можете да отглеждате маруля на закрито за целогодишна реколта.