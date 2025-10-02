7 култури за прибиране през октомври

Октомври може да бъде време на истинско изобилие в зеленчуковата градина с дълъг списък от плодове и зеленчуци, готови за прибиране. Това е време, когато летните култури трябва да се приберат преди настъпващите слани, есенните култури са на преден план, а по-издръжливите зеленчуци могат да продължат да се берат през целия преход към зимата.

Независимо дали отглеждате култури в голяма, обособена зеленчукова градина, на малък парцел в задния двор или в градина със зеленчуци , есенните месеци наистина могат да бъдат време на богата реколта. Домашно отгледаните продукти могат да отидат от градината в кухнята и да се използват в редица обилни и затоплящи есенни ястия.

Какви култури се събират през октомври

Кухненската градина може да бъде високопродуктивна през есента и много реколта ще бъдат готови за прибиране през октомври. Ще разгледаме осем от най-популярните зеленчуци и плодове, които ще трябва да се берат през месеца.

1. Ябълки

Ябълките от средния и късен сезон ще узреят и ще бъдат готови за беритба през октомври. Времето за беритба на ябълките може да продължи от средата на август нататък, но октомври често е последният шанс да получите тези ценни плодове от дърветата. Много видове ябълки са склонни да узреят през октомври и ако знаете вашия сорт ябълки, тогава малко проучване ще определи кога трябва да бъдат брани.

Една ябълка е готова за бране, когато можете да я държите в ръка и внимателно да я откъснете от дървото, не би трябвало да е необходимо да дърпате силно, за да я отстраните. Знанието как да съхранявате ябълките правилно означава, че би трябвало да можете да се наслаждавате на вкусните им плодове през зимните месеци. Можете да ги печете, готвите, пасирате, сушите или изцеждате сок, както и да отхапвате ябълките директно от дървото.

2. Тикви

Когато отглеждате тикви, струва си да се отбележи, че те имат дълъг вегетационен период, но октомври е времето за бране на тези плодове. Освен тиквите, октомври ще бъде подходящото време и за прибиране на други зимни тикви , тиквички тип „бътърнут“ , както и за прибиране на кратуните, които евентуално отглеждате.

Можете да разберете кога да откъснете тиква от лозата, като обърнете внимание на признаци като цвета, твърдостта на кората и втвърдяването и вдървесняването на стъблото.

3. Моркови

Когато отглеждате моркови , можете да събирате тези вкусни кореноплодни зеленчуци за толкова дълъг период - потенциално от началото на лятото чак до зимата. Морковите се нуждаят от до 16 седмици, за да растат, така че морковите от основната култура, които сте засяли през май или юни, ще бъдат готови за прибиране през октомври. По-малките сортове моркови, засети през лятото, също вероятно ще бъдат с правилния размер за бране през октомври, докато посевите в края на лятото ще бъдат готови за прибиране като малки култури.

Всеки път, когато берете моркови, внимавайте да не счупите ценните корени, като ги изваждате от почвата с вила, вместо просто да ги дърпате с ръце. Ако отглеждате моркови в контейнери в рохкава почва, може да е възможно да ги натиснете надолу и да ги усучете, за да ги отделите от компоста, преди да ги извадите.

Освен морковите, ако отглеждате пащърнак , октомври е началото на сезона за прибиране на реколтата за тези кореноплодни зеленчуци.

4. Цвекло

Октомври често е краят на сезона за отглеждане на цвекло, тъй като растенията, оставени в земята след този момент, често могат да станат твърде големи и вдървени. Оставянето на цвеклото да порасне твърде голямо е грешка при отглеждането му, която прави корените жилави и горчиви на вкус.

5. Швейцарски манголд

Швейцарският манголд е култура, която просто продължава да дава плодове и да расте. Той е бързорастящ зеленчук , който може да бъде събран само за малко повече от два месеца след засяването. Може да се засее на открито, след като рискът от слана отмине, а след това от юни, когато можете да започнете да берете швейцарския манголд, като сезонът може да продължи през лятото, есента и зимата.

Манголдът ще продължи да дава реколта през целия октомври и е добре да продължите да събирате листа, тъй като това ще насърчи растението да продължи да расте. Ако се чудите как да събирате швейцарско манголд , това е лесен процес - отрязвате листата от растението, след като достигнат поне шест инча. Отрязването им е по-добре от откъсването им - което може да доведе до риск от пълно издърпване на растението от земята

6. Маруля

Възможно е да се сее и отглежда маруля целогодишно, а културите, засети в края на лятото, ще бъдат идеални за прибиране на реколтата през целия октомври. Марулите са идеални за сукцесионно засаждане и това означава, че можете да засаждате маруля през пролетта, лятото, есента и дори зимата, ако имате оранжерия, в която да отглеждате зеленчуци .

Когато берете маруля , можете да вземете отделни листа или да отрежете цялата глава. Домашно отгледаната, прясно набрана маруля ще има много по-добър вкус от листата, които купувате от магазина. Като премахнете най-големите листа от външната страна на растението, можете да получите дълга поредица от реколти. По този начин се гарантира, че короната е непокътната и продължава да расте с нови листа, или можете да използвате остър нож и да отрежете цялата глава маруля при стъблото.

Независимо дали отглеждате маруля в саксии или на земята, можете да продължите да берете листа през целия октомври, дори и през зимните месеци.

7. Праз

Празът, засят през пролетта, е готов за прибиране през октомври. Има много различни видове праз за отглеждане , а октомври е времето, когато ранният праз е към своя край, а среднокъсните видове са готови за прибиране от есента до зимата.

Празът е готов за прибиране на реколтата, когато стъблата му са високи около 45-90 см и имат диаметър между 2,5 и 5 см. Когато берете праз , винаги използвайте градинска вила.

Празът не се съхранява дълго време, така че е най-добре да се бере по малко и често, според нуждите. Зимните видове са достатъчно издръжливи, за да стоят в градината през по-студените месеци, а вкусът на зеленчука може да се подобри от слана.